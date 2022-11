Jako teenager odvykal drogám v divočině. Syn Toma Hankse se zbavil závislosti až teď

Dvaatřicetiletý Chet Hanks v podcastu Ivan Paychecks zavzpomínal, jak ho v roce 2008 vytáhli z postele dva svalovci, kteří ho následně dopravili do zařízení pro problematické teenagery. "Stáli nade mnou takoví ti plešatí chlapi, co vypadají jako vyhazovači. A já si říkám: 'Co to, sakra, je? Co se to, sakra, děje? A oni: Půjdeš s námi. Můžeme to udělat po dobrém, nebo po zlém."

Chet byl na střední škole, když si jeho rodiče Tom Hanks a Rita Wilsonová všimli, že je závislý na drogách. Rozhodli se na nic nečekat a syna poslali na odvykačku do odlehlé části Utahu.

Tam se Chet účastnil programu "Terapie v divočině", který dnes mnozí vnímají jako kontroverzní. Většina lidí se ho totiž účastní nedobrovolně, objevily se také zprávy o násilí i úmrtí v některých skupinách.

Podle Cheta Hankse byli jeho rodiče "celou dobu manipulováni" a vedení odvykacího zařízení je využívalo. Chtěli vydělat tím, že Cheta v zařízení nechají co nejdéle. A jeho rodiče měli "prostředky, aby mě tam drželi sakra dlouho. Byl jsem v celém programu déle než kdokoli jiný. Teda kromě jednoho kluka, který tam byl šest měsíců."

Chet Hanks bojoval se závislostí dlouhá léta. Letos v září oslavil rok od chvíle, co je čistý. Na svém Instagramu při té příležitosti napsal: "Rozhodnutí je konečné. Už se k tomu nikdy nevrátím. Nikdy. Tohle je teprve začátek. Dnešek může být dnem, který navždy změní váš život." Chet Hanks je jediným společným potomkem Toma Hankse a jeho manželky Rity Wilsonové.