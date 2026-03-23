Pro Martina Maxu věk není jen číslo, nýbrž i určitá bilance. Přestože na svůj věk nevypadá, aktivní životní styl a roky sportování si začínají vybírat svou daň. Čeká ho série operací, kterou s nadhledem komentuje s jemu typickým humorem. „Letošní rok bude pro mě hodně operativní. Jedno rameno už mám za sebou z ledna, teď mě čeká druhé. Navíc se objevil problém s krční páteří… a k tomu obě kolena. Mám toho před sebou opravdu hodně,“ přiznává otevřeně.
„Byl jsem prototyp něčeho nového. Ženy mě milovaly, muži o to víc nenáviděli,“ říká Martin Maxa
Martin Maxa oslavil pětašedesátiny, ale rozhodně nezpomaluje. V otevřeném rozhovoru promluvil o vzpomínkách, lásce, samotě i o zdravotních potížích, které ho letos přivádějí z jedné operace na druhou. Přesto si zachovává nadhled, humor i chuť tvořit dál.
Přesto se nenechává svazovat obavami a dál se dívá dopředu, zůstává pro něj minulost důležitým kompasem. „Vzpomínky jsou nesmírně důležité. To, co se nám v hlavě nakumuluje, tvoří nás samotné. Bez nich bychom vlastně neexistovali,“ říká a dodává, že právě vzpomínky mají zvláštní přesah. „Až tady jednou nebudeme, zůstaneme tu ještě chvíli právě ve vzpomínkách jiných lidí. To je zavazující.“
Oslava narozenin ve velkém stylu
Narozeniny letos oslavil ve velkém stylu, i když to původně neměl v plánu. „Já jsem v jádru spíše skromnější a sám bych to tak velkolepě nepojal,“ přiznává. Nakonec ale podlehl přátelům a oslavu si užil. Nechyběla ani hudba, přestože to pro něj po operaci ramene byla výzva.
Zpěvák se na oslavě srdečně zdravil s řadou hostů, mimo jiné i s Ivanem Vyskočilem. Lenku Dragounovou přivítal dokonce polibkem, a ta se později postarala o další pozornost, když si nechala v přítomnosti Stanislava Hložka servírovat ovoce. Na Martina Maxu samozřejmě čekal i narozeninový dort. Při jeho krájení mu asistovala houslistka Jolana Szajewska, která se po jeho boku v poslední době objevuje stále častěji. Mezi pozvanými nechyběla ani Kateřina Bláhová, kterou doprovodil její partner Karel Kašák.
Hudba zůstává jeho velkou vášní, i když se k nové tvorbě staví s rozvahou. „CD chystám už asi čtyři roky. Nikam nespěchám,“ vysvětluje. Důležitější než rychlost je pro něj kvalita a autenticita. „Chci hlavně, abych se za ty písničky mohl podepsat. Píšu si hudbu i texty sám… jako milovník poezie si dávám záležet na každém verši.“ Přiznává ale, že tvorba není jednoduchá: „S každou další deskou cítíte, že se blížíte na dno studnice metafor. Je to někdy pořádná kalvárie.“
Jeho písně často nesou melancholický nádech a osobní rovinu. „Moje věci jsou spíše melancholické, s náznaky životní filozofie. Jsou to příběhy inspirované mým životem nebo lidmi kolem,“ říká. Největší odměnou je pro něj moment, kdy se v jeho textech najdou posluchači: „Za úspěch považuji, když posluchač získá pocit, že zpívám o něm.“
Studium architektury ho nenaplňovalo
Jeho životní cesta ale nebyla přímočará. Původně studoval architekturu, v té ale zalíbení nenašel „Projektovaly se hlavně paneláky a já tam necítil prostor pro fantazii,“ vysvětluje. Nakonec přešel ke sportu, kterému se věnoval vrcholově. „Patnáct let jsem dřel v bazénu… ta ochota ‚schroustat‘ kilometry v námaze mi zůstala dodnes.“
K hudbě se tak dostal relativně pozdě. „Byla to čistá náhoda,“ vzpomíná na moment, kdy ho objevil producent z Universal Music. Díky tomu se jeho kariéra rozjela až kolem čtyřicítky, což dnes vnímá jako výhodu. „Sláva v pozdějším věku je bezpečnější – už jsem věděl, že světská sláva je polní tráva. Byl jsem v té době prototyp něčeho nového – svalnatý chlap s kytarou. Ženy mě milovaly, muži o to víc nenáviděli,“ vysvětlil Maxa.
Lásku považuje za zásadní součást života
V osobním životě zůstává realistou. „Neumím si představit život bez zamilovanosti, i když přináší bolesti. Člověk, který ji nikdy nezažil, je v podstatě chudák,“ říká bez váhání. Přesto dnes žije sám a nijak mu to nevadí. Jeho aktuální společnost tvoří tři kočky z útulku, které s nadsázkou označuje za svou současnou lásku.
Na své vztahy vzpomíná s respektem a bez hořkosti. „Se svými partnerkami jsem se nikdy nerozešel ve zlém,“ zdůrazňuje. Rozchody podle něj nebyly dramatické, spíše přirozené. A k instituci manželství má jasno: „Láska nepotřebuje být stvrzována úředně.“
Martin Maxa tak i ve svých pětašedesáti letech působí jako muž, který si zachoval nadhled, energii i schopnost reflektovat vlastní život. Ať už ho čekají operace nebo nové projekty, jedno zůstává stejné – chuť tvořit, žít naplno a zanechat po sobě stopu, na kterou se bude vzpomínat v dobrém.