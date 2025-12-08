Přestože blízké okolí moderátora Patrika Hezuckého vědělo, že prognóza jeho stavu není dobrá, snažili se věřit, že by svůj boj s metastázující rakovinou mohl zvládnout. To se ale nestalo a 5. prosince odpoledne vydechl naposledy. Společnost mu dělala milující manželka a také jeho nejlepší kamarád. Ztrátu milovaného člověka oplakávají nejen jeho kamarádi a kolegové. Nejtěžší je jeho odchod pro manželku Nikolu Hezuckou a šestiletého syna Olivera. Těm se snaží být oporou Nikolina sestra Petra, která svému zesnulému švagrovi poslala dojemný vzkaz.
„Budu se snažit být jim oporou,“ vzkazuje Hezuckému do nebe jeho švagrová
Od pátku 5. prosince, kdy zemřel moderátor Patrik Hezucký, jsou sociální sítě zaplavené vzpomínkami na oblíbeného kolegu a kamaráda. Dojemný vzkaz mu poslala i jedna z nejbližších příbuzných.
Přestože blízké okolí moderátora Patrika Hezuckého vědělo, že prognóza jeho stavu není dobrá, snažili se věřit, že by svůj boj s metastázující rakovinou mohl zvládnout. To se ale nestalo a 5. prosince odpoledne vydechl naposledy. Společnost mu dělala milující manželka a také jeho nejlepší kamarád. Ztrátu milovaného člověka oplakávají nejen jeho kamarádi a kolegové. Nejtěžší je jeho odchod pro manželku Nikolu Hezuckou a šestiletého syna Olivera. Těm se snaží být oporou Nikolina sestra Petra, která svému zesnulému švagrovi poslala dojemný vzkaz.
„Neumím najít ta správná slova a nikdy v životě je nenajdu. Jsi (ten minulý čas mi nejde a nikdy nepůjde) tak skvělý člověk, ryzí duše, upřímný kamarád, ten nejlepší švagr, jakého jsem si mohla přát, nejmilovanější manžel a tatínek. Jsi a navždy budeš,“ napsala švagrová Petra na Instagramu. Zavzpomínala také na společné chvíle plné smíchu. „Naučil jsi mě žolíky a brát vše s úsměvem. Užívat si života. Protože jestli to někdo uměl, tak ty. Bonviván, který by radost z okamžiku a dělání zážitků mohl vyučovat. Král ostrovtipu,“ píše dále. Přidala i slib, že se o rodinu, kterou tu po sobě zanechal, postará.
„Dal jsi nám tolik nádherných zážitků a vzpomínek, tak krásně ses o nás staral. Nebudu ti to schopná oplatit, ale slibuju ti tam nahoru, že se navždycky pokusím být oporou těm dvěma čistým duším, které jsi tady nechal,“ slibuje švagrová, která Nikole a Patrikovi svědčila na svatbě. Sám Hezucký hrál velmi důležitou roli na její vlastní svatbě. „Děkuju ti, že jsi byl naším oddávajícím na naší svatbě, a nikdy nezapomenu na tu překrásnou Vaši, kde jsem měla tu čest Vám tu nádhernou lásku odsvědčit. Vaše láska byla neskutečná. Pohádková, upřímná a tak krásně obyčejná. Bez dramat, bez hádek, čistá. Jsi a navždy budeš životní láskou mé nejbližší osoby a já ti za to tolik děkuju. Nechal jsi nám tady ten nejkrásnější odkaz a dar, našeho krásného Oliverka, chlapečka plného lásky a tvého smyslu pro humor,“ uzavřela svůj vzkaz.
K lidem, kteří s Patrikem strávili v posledních dnech nejvíce času, patřil jeho letitý parťák z rádia Leoš Mareš. Toho smrt kamaráda zdrtila natolik, že tento týden zrušil svou účast ve vysílání Ranní show Evropy dvě, kterou spolu s Patrikem moderovali více než 27 let. Do éteru se vrátí až v pátek, kdy bude vysílání věnováno právě rozloučení s oblíbeným kolegou.
Mohlo by Vás zajímat: Formanová: Z Milošovy smrti mě dostalo psaní, 23 let s ním strašně rychle uteklo
Zdroj: Instagram, vysílání Evropy 2