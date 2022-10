"Budu se modlit, aby to dobře dopadlo," říká Agáta Hanychová po návratu z nemocnice

"Spousta žen chápe, co mi je, to asi vysvětlovat nemusím," prohlásila modelka Agáta Hanychová v živém vysílání na svém instagramovém profilu, kde se rozhodla promluvit ke svým sledujícím poté, co strávila tři dny v nemocnici. Pak ale byla přece jen o trochu sdílnější a vysvětlila, co vedlo k tomu, že se musela svěřit do péče lékařů.

Hospitalizaci musela podstoupit kvůli těhotenským komplikacím. Hanychová, která čeká dítě s podnikatelem Jaromírem Soukupem, je teprve v jedenáctém týdnu, a nemá tudíž za sebou kritický první trimestr. "Asi je to věkem, v 37 letech jsem už starší matka a musím víc odpočívat. Moje tělo to nějak přestalo zvládat a začala jsem tak jako krvácet, to je asi tak všechno, co bych k tomu řekla."

Přiznala také to, že přestože je prozatím miminko v pořádku, vyhráno ještě není. "Zatím je to na dobré cestě, pustili mě už z nemocnice domů. Doktoři řekli, že to necháme na přírodě, takže se budu modlit, aby to dobře dopadlo," dodala Hanychová, která zalitovala toho, že její třetí těhotenství vyšlo najevo tak brzy.

V současné situaci jí pomáhá nejen její partner, ale hlavně maminka, herečka Veronika Žilková, která se mezitím stará o její děti, Kryšpína a Miu. Ty byly také pro Hanychovou tou největší motivací dostat se z nemocnice domů. "Musím se přiznat, že jsem se nejvíc těšila na to, až si lehnu do postele a obejmou mě moje děti. To je asi to nejlepší, co může žena v životě udělat. Že porodí děti."