25. 5. Viola
„Bude to mít drahé,“ říká o zásnubách s Jaromírem Jágrem Dominika Branišová

Jaromír Jágr, Dominika BranišováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Jaromír Jágr byl dlouhé roky považován za nenapravitelného starého mládence, jeho současná partnerka Dominika Branišová ale možná dokáže nemožné.

Jaromír Jágr patří nejen mezi nejlepší hokejisty světa, ale je také velmi žádaným starým mládencem. Přestože se po jeho boku objevovaly známé krásky, žádná ho zatím nedokázala odvést k oltáři. To se ale možná změní. Jeho současná partnerka Dominika Branišová žije s Jágrem už šest let, a tak je jasné, že svatba je u nich doma velké téma. Jak nyní přiznala, dala Jágrovi ultimátum. 

Čím déle bude s žádostí o ruku čekat, tím dráž ho to vyjde. „Jasně jsem Jardovi řekla, že za každý rok chci karát, takže letos by na zásnubním prstenu byl šestikarátový diamant. Je to na něm, jak dlouho bude otálet. On to bude mít drahé,“ řekla se smíchem Branišová. A i když to může znít jako bláhové přání, není vyloučené, že se její plán splní. 

Dokázala ho už totiž přimět i k věcem, které byly dříve nemyslitelné. Například ho letos vzala na ples, kde dokonce před zraky všech přítomných i tančil. „Vůbec jsem nečekala, že ho vytáhnu na parket, a nakonec to bylo naopak, on vytáhl mě. Poprvé je i na Miss, myslím, že v minulosti nikdy nebyl. Jak nehraje, tak má dost času a rád se mnou chodí do společnosti,“ pochlubila se Dominika Blesku. 

Na ruce se jí také třpytil diamantový náramek, který byl právě dárkem od Jaromíra. Což vyvrací zvěsti o tom, že je lakomý a za partnerky nerad utrácí. „Není pravda, že je Jarda škrt. Dostávám od něj drahé dárky, není to často, ale dostávám,“ zastala se svého partnera Branišová. 

Už v minulosti promluvila tmavovláska také o tom, jestli se slavným hokejistou plánují založit rodinu. „Nevím. Na to jsou vždycky potřeba dva, na svatbu i na to dítě. Určitě nechci mluvit za něj. Uvidíme, co bude za rok. Já nevím ani, co bude příští týden,“ řekla v rozhovoru pro Prima Ženy.

Zdroj: Blesk, Prima Ženy

