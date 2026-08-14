Už více než týden řeší policie případ, kdy Jaromíra Soukupa přepadli na jeho vlastním pozemku dva maskovaní útočníci. Zmlátili ho baseballovou pálkou tak, že už musel podstoupit dvě operace ruky. A právě vážnost jeho zranění bude hrát důležitou roli v tom, jak bude státní zastupitelství posuzovat celý čin a to, jaká sazba pachatelům hrozí.
Brutální útok na Soukupa může mít tvrdší dohru. Policie zvažuje změnu kvalifikace
Zpočátku jim hrozily maximálně tři roky, teď ale může být všechno jinak. Jaromír Soukup po brutálním útoku dvou maskovaných mužů skončil s vážnými zraněními a už podstoupil dvě operace ruky. Policie přitom připouští, že kvůli rozsahu jeho zranění může dojít ke změně právní kvalifikace a útočníkům tak pořádně přitížit.
„V současné době policisté věc prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, nicméně právní kvalifikace se může změnit s ohledem na rozsah zranění poškozeného,“ řekla Expresu Barbora Schneeweissová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Zatím pachatelům hrozí trest odnětí svobody ve výši až tří let.
„Kriminalisté stále usilovně pracují na objasnění celého případu, tedy samozřejmě i na ztotožnění podezřelých útočníků. V celé věci vedou prověřování a důkladné šetření, nicméně konkrétní kroky nebudeme konkretizovat,“ dodala policejní mluvčí. Otázkou také nadále zůstává motiv celého činu.
„Jaromír striktně odmítá, že by šlo o vyřizování účtů kvůli dluhům. Je přesvědčený, že jde o jeho cílenou likvidaci kvůli osobním vztahům,“ řekl Blesku jeho přítel s tím, že si je Soukup jistý, že jde o to, aby ho jeho bývalá partnerka, influencerka Agáta Hanychová, připravila o jejich společnou dceru Rozárku.
Hanychová už se nechala slyšet, že po brutálním útoku má strach dceru otci svěřit a zvažuje, že soud požádá o úpravu péče. „Jestli dojde k dlouhodobé úpravě, to závisí na výsledcích orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl její advokát Štěpán Ciprýn. A právě to je podle Soukupa cílem jeho napadení. Zároveň dodal, že nehodlá připustit, aby Hanychová dceru dostala do výhradní péče.