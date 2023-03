Bruce Willis dostává od manželky specializovanou péči. Vaří mu ze zvláštní kuchařky

Rodina amerického herce Bruce Willise se nevzdává, a poté, co mu byla diagnostikována kromě afázie také frontotemporální demence, se mu rozhodla zajistit tu nejlepší možnou péči. Jeho manželka Emma Heming Willisová se proto obrátila na specialistku v tomto oboru Teepu Snowovou, aby se poradila, jak s manželovou nemocí, která zahrnuje například ztrátu hygienických návyků nebo změny chování, bojovat.

"Jsem vděčná, že jsem mohla pracovat s Teepou Snowovou, která obohatila mé znalosti v léčbě demence. Je to milující, soucitná a zkušená specialistka v tomto oboru, která má velkou empatii. Je to dar," napsala Emma Willisová na svůj profil na Instagramu k fotografii, na které známou terapeutku objímá.

V komentářích se pak vyjádřila sama odbornice na zákeřné psychické onemocnění. "Emma odvedla naprosto pozoruhodnou práci při poskytování správné podpory Bruceovi, jehož schopnosti se změnily. Vytvořila mu místo, prostor a život, které mu i nadále poskytují to, co potřebuje ke kvalitnímu životu. Frontální temporální demence není nikdy snadná, ale se správným naprogramováním a podporou je skutečně možné pokračovat v životě. Gratulace Emmě a celé jejich rodině za jejich velmi tvrdou práci a obětavost. Je to opravdu pozoruhodné!" uvedla ke zdravotnímu stavu terapeutka Snowová na sociální síti.

A že to Willisova manželka vzala s péčí o nemocného muže opravdu vážně, ukazuje i ve svých stories na Instagramu, kde odhalila, že doma jeho nemoci přizpůsobili i jídelníček. Nové recepty jsou inspirovány kuchařkou Brain Warriors (v překladu Mozkoví válečníci), která obsahuje pokrmy prospívající právě mozku.