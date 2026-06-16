Napětí v rodině Beckhamových znovu zesílilo. Brooklyn Beckham se objevil v reklamě, která podle mnohých naráží na jeho odcizení od rodičů Davida a Victorie. Spot pro rozvážkovou službu DoorDash okamžitě vyvolal bouřlivé reakce, a to hlavně proto, že přichází v době, kdy se o rodinném rozkolu mluví stále otevřeněji.
Brooklyn Beckham přilil olej do rodinného ohně. Reklamou si měl rýpnout do zdrcených rodičů
Brooklyn Beckham znovu rozvířil napětí ve slavné rodině, když se objevil v reklamě, kterou mnozí vnímají jako narážku na jeho odcizení od Davida a Victorie. Video vyvolalo kritiku fanoušků i bolestné reakce okolí Beckhamových, podle něhož si Brooklyn z rodinného sporu udělal placenou kampaň.
Ve videu Brooklyn sedí doma a s úsměvem se obrací do kamery. „Možná vás zajímá, proč sleduji mistrovství světa ve fotbale 2026 z domova… je to dlouhý příběh,“ říká pobaveně. Klip následně končí větou: „Je to komplikované. Více již brzy.“ Právě tato slova mnozí pochopili jako náznak, že téma rodinného sporu může mít pokračování.
Brooklyn už dříve ve svém dlouhém vyjádření ostře kritizoval takzvanou „značku Beckham“ a naznačil, že jeho rodina podle něj staví veřejný obraz a propagaci nad všechno ostatní. Jenže právě nová reklama teď působí na část veřejnosti jako paradox. Brooklyn sám totiž soukromé rodinné napětí využil v placené kampani.
Podle zdrojů blízkých Beckhamovým zasáhlo video rodinu velmi bolestně. „Dělat reklamu postavenou na rodinném odcizení, jako by to byla legrace, zatímco rodina je zdrcená a sestra i prarodiče jsou k neutěšení, je šokující. Zvlášť od někoho, kdo tvrdí, že chce klid a soukromí,“ citoval jejich přátele DailyMail.
Přestože spot měl zřejmě působit odlehčeně a vtipně, na sociálních sítích se Brooklyn dočkal spíš kritiky. Řada lidí mu vyčítá, že se od slavné rodiny distancuje, ale zároveň dál těží z jejího jména. „Jestli svou rodinu tak nenávidíš, přestaň používat jejich jméno a profitovat z něj,“ napsal jeden z komentujících. Další mu vzkázal: „Věděl jsi přesně, co tímto reklamním spotem děláš. Je to ironie.“ Objevovala se i slova jako „zoufalé“ nebo „znepokojující“.
Skryté vzkazy v reklamě?
Pozornost vyvolaly i detaily ve videu. Někteří diváci si všimli, že na konferenčním stolku leží hodinky Patek Philippe Nautilus, tedy model, který Brooklyn dlouhá léta nosil a který mu měl darovat jeho otec. Vedle nich se objevuje také hromada neotevřených dopisů. Právě to si mnozí vykládají jako další narážku na údajnou neochotu usmířit se s rodinou.
Tento detail může odkazovat na nedávnou situaci spojenou s jeho mladší sestrou Harper. Ta měla podle médií doručit do Brooklynova domu v Beverly Hills ručně psaný dopis, údajně ve snaze přispět k usmíření rodiny. Jenže na místě nikoho nezastihla a měla odcházet zklamaná. Brooklyn byl v té době s manželkou Nicolou Peltzovou v New Yorku a na sociálních sítích sdílel záběry z běhu v parku.
Harper jako prostředník?
Právě zapojení čtrnáctileté Harper vyvolalo další vlnu debat. Část Brooklynových podporovatelů tvrdila, že ji rodina využila jako citový nástroj a že celá situace mohla být připravená pro média. Tento výklad podpořil i Brooklynův mluvčí. „To, že tam byli fotografové, když dorazila, mluví za vše – celé to bylo zinscenováno pro kamery,“ uvedl pro Page Six.
Lidé z okolí Davida a Victorie ale podobnou interpretaci odmítají. Podle nich mělo jít o Harperinu vlastní iniciativu, protože jí bratr chybí a těžce nese, že mezi členy rodiny panuje napětí. Tvrdí, že se jen snažila udělat gesto, které by mohlo vztahy znovu přiblížit.
Místo uklidnění ale poslední události rodinný spor spíš znovu rozdmýchaly. Brooklynova reklama se tak nestala jen běžným sponzorovaným videem, ale další kapitolou veřejně sledovaného rozkolu jedné z nejslavnějších britských rodin.