Brooke Shieldsovou po vysoké škole znásilnili: "Musela jsem se sama stát silnější."

Americká herečka Brooke Shieldsová patřila mezi ikony 80. let a do filmového průmyslu vstoupila už jako velice mladá, v pouhých dvanácti letech, kdy ztvárnila dětskou prostitutku v kontroverzním snímku Děvčátko (1978). Mezi její nejznámější filmy patří Modrá laguna (1980), který proslul záběry obnažených hlavních postav v pubertálním věku. Shieldsová ovšem dosvědčila, že ve filmu byli u daných scén použiti dospělí dabléři.

V nejnovějším dokumentu o svém životě se stejným názvem Děvčátko, v originále Pretty Baby (2022) ale odhalila i svou smutnou zkušenost se znásilněním. Shieldsová vystudovala prestižní univerzitu Princeton a po promoci se chtěla do Hollywoodu vrátit. Přijala proto pozvání na večeři od vlivného muže, se kterým si měla promluvit o potenciálních filmových projektech.

Mladičkou herečku ovšem tento muž přesvědčil, aby ho doprovodila do jeho hotelu, odkud jí měl zavolat taxi. "Vešla jsem do jeho hotelového pokoje a na chvilku zmizel," popisovala herečka situaci. V pokoji se nacházel dalekohled, který si vzala a z okna s ním sledovala volejbalový zápas venku. Muž se mezitím vrátil do pokoje nahý.

"Sundala jsem dalekohled a najednou byl na mně. Jako napadl mě," řekla a dodala, že se neopovažovala zápasit s ním kvůli ochromujícímu strachu. "Bála jsem se, že mě udusí nebo něco. Takže jsem tak moc nebojovala, nemohla jsem. Jen jsem úplně zamrzla. Myslela jsem, že jedno ‘ne‘ by mělo stačit, a jen jsem myslela na to, ‘přežij to a vypadni‘, a tak jsem to prostě promlčela."

"Bůh ví, že už jsem věděla, jak se od svého těla odpojit. Měla jsem to nacvičené," podotkla Shieldsová. Už od svých dětských let čelila sexualizaci a objektivizaci ve filmovém i módním průmyslu. Cestu domů probrečela. Tento zážitek dlouho kladla za vinu sobě samotné, obviňovala se z toho, že byla příliš důvěřivá, že neměla pít víno a neměla jít k němu do hotelu. Po letech dotyčnému muži napsala dopis, kterým ho chtěla konfrontovat, ale on ji ignoroval.

Shieldsová se s touto zkušeností proto rozhodla vypořádat sama. "Odmítám být obětí, protože je to něco, co se může stát komukoliv, bez ohledu na to, kdo jste a jestli si myslíte, že jste na to připraveni, nebo ne." Věděla, že v Hollywoodu jí nikdo nepomůže. "Chtěla jsem si celou tuto záležitost vymazat z mysli a těla a držet se cesty, na kterou jsem se dostala. Systém mi ani jednou na pomoc nepřišel. Takže jsem se musela sama stát silnější."

Brooke Shieldsová není ale zdaleka jedinou slavnou osobností, která má na dětství či dospívání podobně strašné vzpomínky. Patří mezi ně například Lucie Bílá, Demi Mooreová či Madonna. A překvapivě, často je násilníkem člověk z blízkého okolí, ne cizinec.

Na jejich příběhy se podívejte do naší galerie.