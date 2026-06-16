Britská zpěvačka Bonnie Tylerová je po více než pěti týdnech opět při vědomí poté, co byla po operaci v Portugalsku uvedena do umělého spánku. Stále je však vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče, uvedl její tým. Tylerová proto zrušila všechna vystoupení plánovaná na letošní léto, informovala agentura DPA.
Britská zpěvačka Bonnie Tylerová je po týdnech umělého spánku opět při vědomí. Její stav je nadále vážný
Bonnie Tyler se po akutní operaci střev v Portugalsku probudila z umělého spánku, dál ale zůstává ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Lékaři jsou podle jejího týmu optimističtí, zpěvačku však čeká dlouhé zotavování a letní koncerty musely být zrušeny nebo přesunuty.
Britská zpěvačka Bonnie Tylerová je po více než pěti týdnech opět při vědomí poté, co byla po operaci v Portugalsku uvedena do umělého spánku. Stále je však vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče, uvedl její tým. Tylerová proto zrušila všechna vystoupení plánovaná na letošní léto, informovala agentura DPA.
Zpěvačka byla na konci dubna v portugalském městě Faro hospitalizována a podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, aby podpořili její zotavení. Nyní už je podle svého týmu při vědomí a lékaři jsou optimističtí, zotavení ale bude vyžadovat čas.
„Bonnie už není v kómatu, ale stále je vážně nemocná a léčí se na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Portugalsku,“ uvedl její tým. Dodal, že všechny letní koncerty do konce srpna jsou zrušeny nebo podle možností přesunuty na příští rok. O podzimních termínech zatím rozhodnuto nebylo.
Tylerová patří k výrazným postavám britské popové scény. Proslavila se hity jako Total Eclipse of the Heart nebo It‚s a Heartache.