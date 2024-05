Britney Spearsová se opět ukázala nahá a chce si nechat zvětšit zadek

Svým chováním zpěvačka Britney Spearsová často veřejnost šokuje, a to zejména odvážnými příspěvky na sociálních sítích. Naposledy to bylo, když si na svůj profil na Instagramu umístila svou nahou fotografii a zamyslela se nad tím, že by si ráda nechala uměle zvětšit pozadí. "Přemýšlela jsem o tom, že bych si nechala dát injekce do zadku, aby byl plnější," napsala ke snímku, který ale později stáhla.

Místo něj nahrála video, ve kterém se také nahá povaluje na mělčině na pláži. K tomu umístila strohý popisek "Ahoj, můj zadku". V posledních letech se zpěvačka, která byla dlouhé roky pod právním dohledem svého otce, ukazuje nahá velmi často. Pro ty, kterým se to nelíbí, má Spearová jasný vzkaz.

"Vím, že spousta lidí nechápe, proč se ráda fotím nahá nebo v nových šatech. Myslím, že kdyby se jiní lidé také tisíckrát vyfotografovali, popoháněli a nutili pózovat, pochopili by, proč mám tak velkou radost z pózování tím způsobem, při jakém se sama cítím sexy," vysvětluje zpěvačka, která v minulém roce vydala knihu o své životě Žena ve mně. Ani díky ní sevale s minulostí nedokázala zcela vyrovnat.

"I když jsem o svých zkušenostech sepsala knihu, tak trauma tu stále je a nejspíš bude napořád," říká Britney, která se podle vlastních slov cítí být ponižovaná a neustále souzená.