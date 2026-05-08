Americká popová ikona Britney Spears si u soudu v Los Ageles vyslechla verdikt za incident, který se odehrál v březnu letošního roku, kdy ji zastavila policejní hlídka kvůli nebezpečné jízdě. Z nahrávky volání na tísňovou linku 911 vyplývá, že před zadržením měla jet po silnici ve městě Westlake Village, což je jen kousek od jejího domu v Thousand Oaks, velice nebezpečně. Policista z California Highway Patrol v komunikaci uvedl, že Britneyin černý sedan BMW zběsile přejížděl mezi pruhy a opakovaně překračoval rychlost.
Britney Spears se vyhnula vězení. Dostala podmínku, pokutu a musí se léčit
Britney Spears znovu rozvířila vody světového showbyznysu. Popová hvězda stanula před soudem kvůli nebezpečné jízdě, při níž měla podle policie zběsile kličkovat mezi pruhy a překračovat rychlost. Verdikt je nekompromisní – podmínka, povinná léčba a docházka k psychologovi i psychiatrovi. Fanoušci se tak znovu obávají, zda se zpěvačka nevrací do svých nejtemnějších časů.
Zpěvačka tak byla obviněna z přestupku řízení pod vlivem alkoholu a nejméně jedné drogy. Při soudním jednání ji zastupoval právník a Spears se rozhodla přijmout dohodu, která vedla ke zmírnění původního obvinění. Soud jí tak uložil roční podmíněný trest a jeden den vězení, který už si ale odpykala při zadržení. Byl jí také nařízen tříměsíční program kvůli prevenci alkoholismu a musí rovněž povinně docházet k psychologovi a psychiatrovi.
Těsně po zadržení se pro média vyjádřil zpěvaččin manažer Cade Hudson. „Šlo o nešťastný incident, který je naprosto neomluvitelný,“ uvedl v prohlášení, které citoval server Page Six. Naznačil také, že jeho klientka bude svou situaci řešit. „Britney podnikne správné kroky, bude spolupracovat s úřady a doufejme, že to může být první krok k dlouho odkládané změně, která je v jejím životě nutná. Snad se jí dostane pomoci a podpory, kterou během tohoto těžkého období potřebuje,“ dodal. A jak se zdá, soud mu dal za pravdu.
S úřady měla Spears ve svém životě problémy opakovaně. V bulváru se často objevovaly její fotografie ve značně podroušeném stavu, alkohol i drogy ji také přivedly do léčebny. V únoru 2007 si z neznámých důvodů sama oholila hlavu, a když její nekontrolované chování nepřestávalo, soud svěřil koncem téhož roku obě děti Federlinovi. Kvůli zpěvaččiným psychickým obtížím bylo v roce 2008 zavedeno opatrovnictví týkající se jejího majetku i soukromých záležitostí. Opatrovníkem se stal její otec Jamie Spears. V listopadu 2021 soud v Los Angeles téměř 14 let trvající opatrovnictví ukončil.