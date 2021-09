Sex symbol Brigitte Bardotová slaví už 87. narozeniny, úchvatné rysy ale zůstávají

Celým jménem Brigitte Anne-Marie Bardotová se narodila 28. září 1934 v Paříži. Filmová herečka, ale také zpěvačka a v mládí modelka, ukončila uměleckou kariéru, aby se věnovala boji za práva zvířat.

Poznala slávu a obdiv, ale také odvrácenou tvář popularity, když se stala doslova štvanou zvěří a pokusila se o sebevraždu. Bardotová, která hrála například ve snímku A bůh stvořil ženu (1956), je známá i svými radikálními názory blízkými extrémní pravici a kritikou islámu.

Filmovou kariéru zahájila jako dívka z titulní strany módního časopisu Elle. Její výrazné rty, plochý nos a útlý pas zaujaly francouzské filmaře natolik, že ji v 18 letech obsadili do snímku Vesnička v Normandii (1952). A díky dalšímu filmu s názvem Manina, děvče bez závoje (1952) se jako dcera strážce majáku v odvážných bikinách stala hereckým idolem. A to i navzdory tomu, že kritikové Bardotové vyčítali nevýrazný hlas nebo přepečlivou výslovnost.

Rodačka z Paříže (1934) se dále objevila ve filmech Velké manévry (1955), Pařížanka (1957), Soukromý život (1962), Pohrdání (1963), Viva Maria! (1965) nebo Rumový bulvár z roku 1971. O tři roky později přišel do kin poslední, šestačtyřicátý film s Bardotovou v hlavní roli: Příběhy velmi dobrého a veselého Colinota Trousse. Herečce bylo 39 let. "Opustila jsem film, aby on neopustil mě," vysvětlila svůj ústup ze slávy.

Bardotová je počtvrté vdaná za podnikatele Bernarda d'Ormala, někdejšího poradce krajně pravicového politika Jeana-Marie Le Pena. Syna Nicolase má s druhým manželem, hercem Jacquesem Charrierem.

V roce 2018 vyšla kniha s názvem Slzy boje, v níž zhodnocuje svůj boj za práva zvířat ve Francii a vyjadřuje nad současnou situací "hluboké znechucení".

