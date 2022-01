Shannen Dohertyová má velké plány. Přestože umírá na rakovinu, chce pořád točit

Herečka s nemocí bojuje opakovaně, tentokrát je však diagnóza velmi negativní a lékaři Brandě ze seriálu Beverly Hills 90210 příliš šancí na uzdravení nedávají. Rakovina dospěla do posledního stadia a metastázovala do těla. To znamená, že se už nedá léčit.

Shannen Dohertyová si poprvé diagnózu vyslechla v roce 2015, kdy podstoupila operaci, při níž jí byly obě prsa odstraněna. Potom následovala dvouletá úspěšná léčba. V roce 2020 se ale nemoc vrátila v plné své síle a léčit se podle lékařů již nedá. Ačkoliv by většina lidí na jejím místě naprosto rezignovala na život, Shannen udělala pravý opak.

Chce proti nemoci bojovat, jak jen může, a pomoct tak ostatním, kteří rakovinou trpí. "Pořád si říkám, co tedy mohu udělat, abych pomohla zvýšit povědomí o téhle nemoci, získala peníze k její léčbě a podpořila a posunula výzkum nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní, kteří trpí rakovinou?‘" řekla v rozhovoru pro Entertainment Tonight.

Rozhodně se proto letos nehodlá šetřit, naopak chce své poslední okamžiky prožít naplno. "Opravdu doufám, že můj zdravotní stav zůstane stabilní a že budu moci rozvíjet vztahy s manželem, mámou a přáteli. Kromě toho chci být i nadále před kamerou, protože moje práce mě pohání vpřed. Chci dokázat, že i jako onkologická pacientka jsem zaměstnatelná," uvedla v rozhovoru.