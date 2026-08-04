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Botox může být pro herečku profesní smrt. Kdo mu podlehl, kdo ho odmítá a kdo svého rozhodnutí lituje?

Vlastina Svátková
Vlastina SvátkováFoto: HerminaPress
Vlastina Svátková
Vlastina SvátkováFoto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Botox dokáže během několika minut vyhladit vrásky, ale pro herečky může znamenat i ztrátu toho nejcennějšího – přirozené mimiky. Zatímco některé slavné ženy na omlazující injekce nedají dopustit, jiné je zásadně odmítají nebo otevřeně přiznávají, že svého rozhodnutí litují.

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Dobrý sluha, ale zlý pán; to se kromě jiného dá říct také o botoxu. Často se o něm mluví, zejména v souvislosti s celebritami, a prakticky každý, kdo o něm slyšel, ví, že botox slouží zejména k vyhlazování vrásek.

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Samotný botulotoxin je jed produkovaný zvláštním typem bakterií a pro lékařské účely se vyrábí uměle v několika typech, přičemž jedním z nich je i botox. Je to ovšem nejsilnější jed na planetě vůbec, a v medicíně se proto používají extrémně nízké dávky.

Když přijde na jeho kosmetické účinky, platí pravidlo „kolik lidí, tolik názorů“. U hereckého povolání obzvlášť je botox nanejvýš diskutabilní téma: na jedné straně se některé známé herečky domnívají, že by to pro jejich povolání znamenalo „smrt, zatímco jiné si tento zákrok dopřejí s pravidelností a vřele jej doporučují i ostatním.

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Na to, jak vnímají botox české i světové celebrity, kdo na něj chodí jako na piano a koho by tam nedostali ani heverem, se můžete podívat v naší galerii.

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Veronika Arichteva

Veronika Arichteva
Veronika ArichtevaFoto: Profimedia

Herečka Veronika Arichteva se nebojí přiznat, že si ke kráse vypomáhá i speciálními zákroky, jako je botox. Nevidí důvod to zatloukat. Na Instagramu se dělali lidi ještě hezčími, než jsou, paradoxně i překrásné modelky, uvažovala v rozhovoru pro portál WhatNews. Kdoví proč, možná se neumí vyrovnat se stárnutím. Jejich followeři jim psali pod fotky, že jsou překrásné, a ony nepřiznaly, že je realita vylepšená. Já třeba přiznávám na rovinu, že mám botox, nebudu dělat že ne, ale když někdo říká, že na žádném zásahu nikdy nebyl a že fotky jsou bez filtrů, proč to dělá?

Na to, jak vnímají botox další celebrity, kdo na něj chodí jako na piano a koho by tam nedostali ani heverem, se můžete podívat v naší galerii.

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