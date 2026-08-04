Botox může být pro herečku profesní smrt. Kdo mu podlehl, kdo ho odmítá a kdo svého rozhodnutí lituje?
Botox dokáže během několika minut vyhladit vrásky, ale pro herečky může znamenat i ztrátu toho nejcennějšího – přirozené mimiky. Zatímco některé slavné ženy na omlazující injekce nedají dopustit, jiné je zásadně odmítají nebo otevřeně přiznávají, že svého rozhodnutí litují.
Samotný botulotoxin je jed produkovaný zvláštním typem bakterií a pro lékařské účely se vyrábí uměle v několika typech, přičemž jedním z nich je i botox. Je to ovšem nejsilnější jed na planetě vůbec, a v medicíně se proto používají extrémně nízké dávky.
Když přijde na jeho kosmetické účinky, platí pravidlo „kolik lidí, tolik názorů“. U hereckého povolání obzvlášť je botox nanejvýš diskutabilní téma: na jedné straně se některé známé herečky domnívají, že by to pro jejich povolání znamenalo „smrt“, zatímco jiné si tento zákrok dopřejí s pravidelností a vřele jej doporučují i ostatním.
Na to, jak vnímají botox české i světové celebrity, kdo na něj chodí jako na piano a koho by tam nedostali ani heverem, se můžete podívat v naší galerii.
Veronika Arichteva
Herečka Veronika Arichteva se nebojí přiznat, že si ke kráse vypomáhá i speciálními zákroky, jako je botox. Nevidí důvod to zatloukat. „Na Instagramu se dělali lidi ještě hezčími, než jsou, paradoxně i překrásné modelky,“ uvažovala v rozhovoru pro portál WhatNews. „Kdoví proč, možná se neumí vyrovnat se stárnutím. Jejich followeři jim psali pod fotky, že jsou překrásné, a ony nepřiznaly, že je realita vylepšená. Já třeba přiznávám na rovinu, že mám botox, nebudu dělat že ne, ale když někdo říká, že na žádném zásahu nikdy nebyl a že fotky jsou bez filtrů, proč to dělá?“
Na to, jak vnímají botox další celebrity, kdo na něj chodí jako na piano a koho by tam nedostali ani heverem, se můžete podívat v naší galerii.
Veronika Arichteva
Herečka Veronika Arichteva se nebojí přiznat, že si ke kráse vypomáhá i speciálními zákroky, jako je botox. Nevidí důvod to zatloukat. „Na Instagramu se dělali lidi ještě hezčími, než jsou, paradoxně i překrásné modelky,“ uvažovala v rozhovoru pro portál WhatNews. „Kdoví proč, možná se neumí vyrovnat se stárnutím. Jejich followeři jim psali pod fotky, že jsou překrásné, a ony nepřiznaly, že je realita vylepšená. Já třeba přiznávám na rovinu, že mám botox, nebudu dělat že ne, ale když někdo říká, že na žádném zásahu nikdy nebyl a že fotky jsou bez filtrů, proč to dělá?“
Na to, jak vnímají botox další celebrity, kdo na něj chodí jako na piano a koho by tam nedostali ani heverem, se můžete podívat v naší galerii.
Jitka Asterová
S botoxem má své zkušenosti také herečka Jitka Asterová, nevzpomíná na to ale v dobrém. „Jednou jsem do toho šla, bylo to super nemít vrásky, ale ničím jsem nepohnula. Jak můžu hrát rozčílenou nebo zarmoucenou, když nepokrčím čelem?“ rozohnila se pro Blesk. „Tak raději používám neinvazivní metody, dobré krémy a několikrát denně cvičím jógu. Té jsem propadla.“
Alice Bendová
Stejně upřímně přiznává zásahy také Alice Bendová. „Botox si nechávám píchat především do čela,“ uvedla pro Expres s tím, že na klinice podstupuje i další procedury, které jí dopomáhají udržet si krásu, třeba ošetření krevní plazmou.
Zdena Studenková
Slovenská herečka Zdena Studenková, kterou zná české publikum z filmů jako Panna a netvor nebo S tebou mě baví svět, také přiznává pravidelné kosmetické procedury. „Chodím na aplikaci botulotoxinu, dále na omlazení pleti pomocí laseru či hydrataci rtů pomocí kyseliny hyaluronové. Velmi prospěšné je pro pleť také preventivní ošetření vlastní plazmou," popsala pro Denik.cz své zvyklosti.
Veronika Freimanová
Úplně jinak se k tomu staví herečka Veronika Freimanová. „Botox ne, to by mě zbavilo mého zaměstnání. Já jsem babička a nechci hrát šestnáctileté slečny, chci hrát babičky. Je to součást mé práce,“ uvedla Veronika Freimanová pro ŽivotvČesku.cz, která přesto působí na svých 70 let svěže a mladistvě.
Jana Krausová
„Osobně sázím na co nejjemnější přírodní kosmetiku. Nemyslím si, že bychom jako herečky potřebovaly nějakou nadstandardní péči, ale máme tak trochu zodpovědnost zůstat přirozené, proto se obloukem vyhýbám všem invazivním metodám,“ uvedla herečka a výtvarnice Jana Krausová, která místo botoxu sází radši na přirozenost a zdravý životní styl. „Když zkoušíte dlouho do večera, unavená jste vy i vaše pleť. Někdy se stane, že po představení úplně omdlím do postele a na péči není čas. Ale snažím se občas zajít na kosmetiku, i když mnohdy to dopadne tak, že do salonu zavítám, až když je nejhůř nebo když jsem hodně vyřízená.“
Vlastina Svátková
To, jak vnímá botox Vlastina Svátková, zajímalo v chatu pořadu Sama doma její fanynku. „Jako bývalá kosmetická redaktorka vím, že botox vám nepomůže, když už máte hluboké vrásky,“ odpověděla Svátková rozvážně. „Pro starší ženy je už k ničemu. Botox může mít efekt na mladší pleť, kde se tvoří vrásky nadměrným používáním mimiky, třeba mezi obočím, když se hodně mračíme, nebo nám svítí slunce do očí. Když se tam vytvoří hluboká vráska, tak vypadáme nonstop naštvaně, i když se tak uvnitř necítíme, a můžeme působit nesympaticky. Ale každý ať si dělá, co chce, já dávám svobodu každému, pokud někdo neomezuje svobodu moji, a vůbec nikoho nesoudím, pokud někomu svým chováním neubližuje… Takže kdo chce botox, ať ho má, a kdo ho nechce, ať ho nemá.“
Petra Polnišová
Pod to, že herečkám dělá botox službu medvědí, by se mohla podepsat i slovenská herečka Petra Polnišová z filmu Známí neznámí nebo z bláznivé komedie Cuky a Luky. „Myslím si, že botox je pro herečku smrt. My musíme hýbat obličejem, hrát emoce, a to se s botoxem moc nedá. Tam nastává konstantní výraz a to pro herce není bůhvíco. Ale samozřejmě někdy se podívám do zrcadla a řeknu si: ‘No! Už to není, jako když mi bylo třicet.’ Ale vždy se potom se sebou skamarádím a smířím se s tím, protože taková jsem. Už mám dobrého muže, který mě má takovou rád, a nic víc nepotřebuji,“ konstatovala v rozhovoru pro iDnes.
Barbora Mottlová
Úplně jinak to vidí herečka Barbora Mottlová. „Stárnutí je přece jenom hodně velká frajeřina,“ uvedla v rozhovoru pro iDnes. „Snažím se na sobě makat, dobře jíst, sportovat. Samozřejmě i nějaký ten botoxíček pro formu tam je, abych se udržovala a zbytečně se mi netvořily vrásky více, než musí.“
Mottlová dokonce botox vřele doporučuje i ostatním, ale jedním dechem dodává, že člověk by měl znát svou míru. „Používám to vlastně preventivně, aby se mi vrásky netvořily. Nemyslím si, že je to ostuda. Každá holka by do toho měla jít a těch pár tisíc si na to ušetřit, protože to má smysl. Proč zbytečně a rychleji stárnout? Nesmí se to samozřejmě přehánět, takže všeho s mírou a směle do toho. Botox je vlastně docela dobrý kamarád. Zlý pán, ale dobrý pomocník.“
Nicole Kidman
Své by o tom mohla vědět australská herečka Nicole Kidmanová. Ačkoli si už před lety sypala popel na hlavu, že to s botoxem přestřelila, zdá se, že se k němu vrátila nejen ona, ale i její muž, country zpěvák Keith Urban, se kterým se momentálně rozvádí.
Když se před pár roky objevili společně na veřejnosti, komentáře ohledně jejich zjevu nebyly zrovna lichotivé. Zaznělo přirovnání k voskovým figurínám nebo „mimozemšťanům z planety Botox“.
Courteney Cox
Botoxovou posedlost olitovala veřejně Courtneney Cox. „Bylo to období, kdy jsem viděla, jak se náhle rychle měním a zničehonic najednou vypadám starší. Celé dlouhé roky jsem se pak snažila honit za mladistvým vzhledem bez vrásek,“ uvedla pro The Times. „Dřív jsem si nikdy naplno neuvědomila, že po všech těch injekcích vypadám opravdu trochu divně a nepřirozeně. Dělala jsem v minulosti se svým obličejem věci, které bych už teď neudělala. S botoxem končím,“ vyhlásila.
Meg Ryan
Královna devadesátkových romantických komedií Meg Ryan se ke svým zákrokům radši nevyjadřuje. Ovšem to, jak moc její tvář změnily, se přehlédnout nedá, a je proto častým předmětem kritiky.
„Jsou důležitější věci, které probírat, než to, jak ženy vypadají a jak stárnou. Zasekli jsme se v těchto rozhovorech o vzhledu a barvě vlasů. Je to zábavné tak na pět minut, ale vlastně to není až tak zajímavé,“ komentovala spekulace kolem svého zevnějšku ještě v roce 2015.