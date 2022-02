Politik Boris Kollár očekává dvanácté dítě. Má je celkem s deseti ženami

"Ano, je to pravda. Je v šestnáctém týdnu," řekl Kollár slovenskému webu pluska.sk. Budoucí maminkou je bývalá plavkyně Barbora Richterová, se kterou má Kollár už jedenáctiletého syna Artura. Tehdy byl chlapeček politikovým šestým dítětem. Od té doby jich má dalších pět.

O dalším těhotenství Richterové se spekulovalo už v roce 2019. Tehdy to Kollár popřel s tím, že se jeho partnerka pouze více najedla. Se smíchem ale dodal: "U mě člověk nikdy neví, ani já to nikdy nevím dopředu. Je to pro mě přirozenější než nové boty."

Kollár se ocitl v hledáčku médií i v roce 2020, když měl na konci října vážnou dopravní nehodu. V té souvislosti vyvolalo na Slovensku značné pobouření, že navzdory pandemické situaci měl politik v nemocnici povolené návštěvy.