Jiří Schmitzer patří k nejosobitějším českým hercům. Diváci si ho pamatují z filmů Postřižiny, Marečku, podejte mi pero! nebo Staříci, hudební fanoušci zase z jeho svérázných koncertů. Zatímco na jevišti si rozhodně nebere servítky, pokud jde o rodinu, bývá podstatně zdrženlivější. Jeho soukromí přitom skrývá nejednu dramatickou kapitolu. Dvě manželství, tři děti a především komplikovaný vztah se slavným otcem, který se nikdy nepodařilo napravit.
Bolestné rodinné tajemství Jiřího Schmitzera. Sovák ho vydědil a vlastní vnoučata nikdy nepoznal
Herec a písničkář Jiří Schmitzer oslaví 25. října 77. narozeniny. Čtyřnásobný držitel Českého lva má za sebou mimořádnou kariéru, ale také bolestné rodinné zkušenosti. S vlastním otcem Jiřím Sovákem se po tragické události už nikdy neusmířil. Sám se stal otcem tří dětí, které se rozhodly vydat úplně jiným směrem než jejich slavný tatínek.
S Jiřím Sovákem se do smrti neusmířili
Jiří Schmitzer vyrůstal ve stínu svého otce, herecké legendy Jiřího Sováka. Jejich vztah však měl k idyle daleko. Sovák rodinu opustil, když byl syn ještě malý, a ani později si k sobě nedokázali najít jednoduchou cestu. Osudovým se stal rok 1976. Schmitzer tehdy pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu, při které zemřel člověk. Za tragédii byl odsouzen k trestu odnětí svobody.
Právě tato událost definitivně přetrhla už tak křehké rodinné pouto. Sovák synovi neodpustil, že usedl za volant opilý, a přestal s ním komunikovat. Jejich odcizení trvalo až do hercovy smrti v roce 2000. Schmitzer se nezúčastnil ani otcova pohřbu.
Bolestivou kapitolou přitom bylo také jeho vlastní dětství. V jednom z rozhovorů přiznal, že ve škole zažíval kvůli své postavě psychickou šikanu. „Je pravda, že jsem si jako tlustoprd užil. A dost. Některé děti vám to spočítají, holky vás nechtějí. Je to dost krutý,“ zavzpomínal na období, které ho podle jeho slov výrazně poznamenalo.
Dvě manželství a tři děti
Přestože sám neměl jednoduché rodinné zázemí, postupně se stal otcem tří dětí. Z prvního manželství má dceru, která dlouhodobě žije v Rakousku a sama je matkou tří potomků. Herec je tak také několikanásobným dědečkem. O své nejstarší dceři však veřejně prakticky nemluví a její soukromý život zůstává stranou mediální pozornosti.
Se svou druhou manželkou Irenou, která pracuje jako daňová poradkyně, má syna Jiřího a dceru Kristýnu. Ani jeden z nich se nerozhodl pokračovat v rodinné herecké tradici.
Kristýna má přesto k uměleckému prostředí velmi blízko. Pracuje v kulturním managementu, organizuje akce a zastupuje umělce. Stará se také o pracovní záležitosti svého otce. Právě ona ho občas doprovází na společenské události a předávání filmových cen.
Syn Jiří se místo herectví rozhodl pomáhat lidem
Zcela jiným směrem se vydal hercův jediný syn Jiří. Přestože je svému otci vzhledově velmi podobný, před kameru ho to nikdy netáhlo. Vystudoval teologii na Husitské teologické fakultě a věnoval se také filozofii. Knězem se však nestal. Místo toho se rozhodl pracovat v sociálních službách, mimo jiné v nízkoprahovém centru pro děti a mládež.
Do širšího povědomí veřejnosti se dostal v roce 2014, kdy za svého otce převzal Českého lva za film Jako nikdy. Tehdy také otevřeně popsal, jaké je vyrůstat po boku výrazné herecké osobnosti. „Otec je osobnost a to přináší jistá úskalí. Někdy je těžké s ním vyjít, ale jsem přesvědčený, že jsem mu vděčný za to, co dneska jsem,“ svěřil se Jiří mladší.
Sám přiznává, že jako otec dělal chyby
Schmitzer nikdy nepředstíral, že byl dokonalým rodičem. Naopak dokáže poměrně otevřeně mluvit o tom, kolik prostoru v jeho životě zabírala práce a jak náročné může být soužití s člověkem, který se naplno věnuje umění.
„Udělal jsem jistě spoustu chyb, ale sám za sebe nemám pocit, že bych byl příšernej rodič. Myslím, že jsem svým dětem dal široké hranice, ve kterých se mohou pohybovat. Ale když je překročily, byl jsem tvrdej,“ přiznal v rozhovoru pro iRozhovory. Podle svých slov si také uvědomuje, že umělecká kariéra může být pro nejbližší náročná. Čas, který člověk věnuje tvorbě, totiž často chybí právě rodině.
„Často nad tím přemýšlím, že velké objevy ve vědě či v umění bývají vykoupené tím, že trpí děti, manželky, rodiny,“ zamýšlel se herec.
Ani zdravotní problémy ho nezastavily
V posledním období na sebe Schmitzer upozornil také zdravotními obtížemi. Po prodělaném zánětu dýchacích cest a zákroku v oblasti krku se letos na jaře objevil na veřejnosti výrazně pohublý. Po jednom z koncertů se dokonce fotografoval s fanouškem opřený o berle.
Navzdory zdravotním komplikacím ale nezanevřel na práci. Nadále vystupuje se svými písněmi a věnuje se také herectví. V pracovním i osobním životě mu jsou oporou manželka Irena a dcera Kristýna.