Na začátku listopadu uplynul rok od chvíle, kdy herečka přišla o maminku Alenu. O jejím úmrtí informoval až nyní web eXtra.cz, jehož redakce získala z katastru nemovitostí rozhodnutí o pozůstalosti. Podle něj matka herečky zemřela 7. listopadu 2025. Linda Rybová přišla už o druhého rodiče, svého tatínka Vladimíra ztratila v roce 2017.
Bolestivé tajemství Lindy Rybové vyšlo najevo až nyní. Odhalilo ho dědictví po mamince
Když Linda Rybová a David Prachař letos v lednu oznámili konec svého dlouholetého vztahu, málokdo tušil, jak náročným životním obdobím herečka ve skutečnosti prochází. Vedle rozpadu manželství, které trvalo více než dvě desetiletí, se totiž musela vyrovnat také s bolestivou ztrátou v rodině.
Se sestrou se podělila o dědictví
Po mamince zůstal herečce a její sestře byt na pražských Vinohradech. Obě ženy získaly stejný spoluvlastnický podíl, přičemž rozhodnutí soudu nabylo právní moci letos 12. června. Jakou hodnotu zděděná nemovitost má, není známo.
Nejde přitom o jedinou majetkovou změnu, kterou Rybová v posledních měsících řešila. Podle stejného zdroje prodala v létě společně s Davidem Prachařem byt na pražském Novém Městě za více než 17,6 milionu korun. Na konci října se pak v obchodním rejstříku změnilo i její příjmení. Namísto Lindy Prachařové Rybové je v něm nově uvedena pouze jako Linda Rybová.
S Prachařem je stále spojuje práce i rodina
Přestože se jejich partnerské cesty rozešly, ze života toho druhého ani jeden úplně nezmizel. Nadále je spojují nejen tři společné děti, dcery Rozálie a Josefína a syn František, ale také Divadlo Verze. „Již delší dobu žijeme odděleně,“ uvedli herci v lednovém společném prohlášení, v němž zároveň zdůraznili, že jejich prioritou zůstávají děti, rodina a vzájemný respekt.
Právě o svých dětech přitom Rybová vždy mluvila s velkou láskou. V minulosti se netajila tím, že jí chybí období, kdy byly ještě malé a veškerý její svět se točil kolem nich.
V padesáti se na život dívá jinak
„Pozitivem je, že v padesáti se už ze všeho tolik nehroutíte. Přátelství už jsou usazená, to hezké kolem sebe vnímáte tak nějak intenzivněji,“ svěřila se herečka. Přiznala také, že se postupně naučila více odpočívat, nepodléhat tlaku okolí a nacházet štěstí v drobných každodenních radostech. Těší ji rozhovory s dospělými dětmi a jednou by si ráda vyzkoušela i roli babičky.