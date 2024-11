Bojovnice Martina Ptáčková patří k poradcům prezidenta Petra Pavla

Jméno Martina Ptáčková znali před jejím letošním zapojením do taneční show StarDance především milovníci drsných sportů, ve kterých nevysoká žena s milým úsměvem exceluje. Jenže byla by chyba ji považovat jen za sportovkyni. Už nějakou dobu pravidelně dochází na Pražský hrad, kde je součástí poradního sboru Rada mladých prezidenta republiky. Tam má na starosti hlavně téma šikany na školách.

"S bráchou tam máme na starost sport, bezpečnost, různé projekty pro děti, pomáháme dětem se šikanou. Teď to trochu stojí, ale potom to zase všechno rozjedeme," přiznává, že v současnosti i kvůli tanečním tréninkům nemá tolik prostoru se práci v této oblasti věnovat. "Přijde mi fér soustředit se jen na to tancování, kdybych dělala něco jiného, tak bych tomu nedala sto procent, a to by mi vadilo. Ostatní věci počkají. Takže teď neradím, neboxuju, nic nedělám," říká se smíchem Ptáčková. V poslední době ale čelí negativním komentářům diváků, kteří mají za to, že by už v taneční soutěži neměla pokračovat, protože nedělá tak viditelné pokroky, jak očekávají.

Poté, co soutěž opustí, je připravená se znovu věnovat nejen sportu, ale i práci pro prezidenta. Ostatně téma šikany a způsobu, jak jí čelit, ji po boku Petra Pavla dovedlo minulý rok až na summit NATO. "Kromě vrcholové sportovkyně jsem i studentkou mezinárodních vztahů a evropských studií. Aktivně se zajímám o NATO a bezpečnost. Pracovala jsem například na ministerstvu pro místní rozvoj nebo v Evropském parlamentu," prozradila pro iDnes.cz.