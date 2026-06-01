Spisovatelka Halina Pawlowská pochází z rodiny, kde na ni byla kladena velmi přísná kritéria. A to zejména od její maminky, která ji dle jejích vlastních slov celý život pouze kritizovala. I když pak přišel velký profesní úspěch, podle slov Haliny jím byla maminka překvapená a vlastně ho nikdy nedokázala pochopit a vysvětlit si, že právě její dcera je tak oceňovaná. „Máma mě nechválila, u nás doma se to nedělalo. Ale měla jsem absolutní jistotu, že mě milujou,“ říká v podcastu Čestmíra Strakatého.
„Bojím se umírání a samoty,“ říká Halina Pawlowská po zkušenosti se smrtí nejbližších
Spisovatelka Halina Pawlowská se v otevřeném rozhovoru vrátila k nejtěžším okamžikům svého života. Promluvila nejen o mamince, která ji podle jejích slov nikdy nechválila, ale také o smrti rodičů a milovaného manžela, u jejichž odchodu byla osobně. Některé vzpomínky ji dodnes pronásledují.
V životě ji velmi ovlivnil i fakt, že oba rodiče ji měli až ve vyšším věku, a tak se běžnou součástí jejího dětství stala smrt. „Vždycky jsem ze smrti měla hroznej strach. Protože, jak byli ti moji rodiče starší, tak umírali ti jejich známí. V dětství jsem měla pocit, že pořád chodím na pohřby,“ svěřila se spisovatelka, která má na kontě neuvěřitelných dvaačtyřicet knih. „Bála jsem se jejich smrti, Ve svým dětským mozku jsem bilancovala, kdo by byl lepší, aby umřel první, když už bych si musela vybrat. Vždycky mě napadlo, že otec, protože ta matka byla taková praktičtější. Pak když umřel, tak jsem si to hrozně vyčítala. Ale zemřel v devadesáti letech,“ zabrousila do bolestivého tématu.
„Viděla jsme v životě tři svý blízký lidi mrtvý. Moje rodiče a manžela a to je už, myslím, hodně. Byla jsem u těch smrtí. Otec i manžel zemřeli doma. Maminka sice zemřela v nemocnici, ale já jsem s ní byla na pokoji hospitalizovaná,“ rozpovídala se Pawlowská, kterou prý umírání překvapilo.
„Byla jsem překvapená z toho, jak ta smrt je jednoduchá. Ten člověk je a najednou není. S otcem jsem měla takový výčitky, protože on seděl a u nosu se mu pořád dělala kapička a já jsem mu ji pořád utírala a byla jsem taková rozčílená, že mu nevadí. No ale to byla poslední minuta jeho života. Pak jsem si říkala, proč jsem se na tu kapičku nevykašlala. Jsem ho buzerovala ještě před tou smrtí,“ zažertovala o smutné situaci.
Dalším setkáním se smrtí byl odchod jejího dlouholetého životního partnera. „Můj muž řekl ‚asi umírám‘ a umřel. V tu chvíli jsem ani nepředpokládala, že to může takhle jednoduše přijít,“ pozastavila se spisovatelka. „U maminky to bylo jiný. Byla po operaci a měla takový trochu bludy. Úplně v ní zvítězila velitelská učitelka a pořád přednášela. Ležela v posteli a měla projevy, diktovala a poroučela. A pak najednou byla taková neklidná a byl konec,“ uzavřela neveselé téma.