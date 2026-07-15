Jediný komentář pod fotografií Simony Krainové odstartoval spor, který se během několika hodin přesunul ze sociálních sítí i do osobního života jeho autorky. Karolína Smolařová připouští, že modelce napsala nevyžádanou a neobratně formulovanou radu. Odmítá ale, že by chtěla urazit jejího syna nebo se mu vysmívat. „Uznávám, že jsem napsala nevyžádanou radu. Paní Krainová ale o mně napsala lživé informace a rozpoutala nenávistný lynč. Zhroutila jsem se,“ říká Smolařová.
Boj obra s trpaslíkem: „Zhroutila jsem se,“ popsala učitelka, co spustil příspěvek Krainové
Jediná nevyžádaná poznámka pod fotografií Simony Krainové spustila veřejný konflikt, po němž jeho autorka čelila záplavě urážek, výhrůžek a podle svých slov i psychickému zhroucení.
Krainová mluvila o ponižování svého syna
Celý konflikt začal poté, co Simona Krainová na Instagramu oznámila, že se její syn stal terčem podle jejích slov „odporného, vulgárního a ponižujícího“ komentáře. Ve svém příspěvku zveřejnila identitu jeho autorky, její fotografie i snímky rodiny. Zároveň ji označila za učitelku, uvedla její pracoviště a naznačila, že se chce obrátit také na vedení školy.
Samotný komentář však ve zveřejněném příspěvku chyběl. Modelka jej předtím odstranila a napsala, že byl natolik odporný, že ho odmítá ukázat. Část jejích sledujících proto mohla nabýt dojmu, že šlo o mimořádně hrubý útok na dítě.
Smolařová pod fotografii rodiny odjíždějící na dovolenou ve skutečnosti napsala: „Spíš než řešit dovolenou by bylo dobré řešit synovu oční vadu.“
Dnes uznává, že šlo o nevyžádanou radu, která mohla působit necitlivě. Tvrdí však, že komentář vycházel z její zkušenosti ze školního prostředí a nebyl veden snahou dítě zesměšnit. „Nějak to ve mně zarezonovalo. Asi nebýt toho, že to ve škole často řešíme a vím, že hodně rodičů tuhletu věc, která je zásadní a zásadně může ovlivnit vývoj toho člověka včetně jeho dospělosti i toho, jak se potom vnímá, jak se cítí, tak to ve mně vyvolalo nutkání se k tomu vyjádřit,“ vysvětluje učitelka. „Asi kdybych věděla, co to spustí, co to vyvolá, tak bych si ten komentář odpustila, ale v žádném případě to nebylo myšleno nějak zle nebo s cílem někomu ublížit, někoho urazit, někoho se dotknout,“ dodává.
Po reakci modelky už nemohla nic vysvětlit
Simona Krainová komentář smazala a jeho autorku zablokovala. Podle Smolařové jí ještě předtím odpověděla velmi hrubým způsobem. „Bylo to velmi vulgární, ani nevím, jestli se mi to chce citovat. Napsala mi něco ve smyslu: Ty odporná svi*ě,“ uvádí Smolařová. Kvůli následné blokaci podle svých slov nemohla přímo pod příspěvkem doplnit souvislosti, vysvětlit svůj původní záměr ani reagovat na tvrzení, která o ní zazněla.
Nanávistné zprávy mířily i na její rodinu
O rozsahu celé kauzy se Smolařová údajně dozvěděla až ve chvíli, kdy jí začaly chodit desítky žádostí o přátelství a zpráv na Facebooku a Instagramu. Některé z nich si otevřela, u dalších už k tomu podle svých slov nenašla odvahu.
„Že se něco děje a nabývá to takhle velkých rozměrů, jsem se dozvěděla na základě spousty zpráv, žádostí o zprávu a žádostí o přátelství na tom Facebooku i na Instagramu, kde když jsem rozklikla první žádosti o zprávy, tak jsem pochopila, co se asi začíná dít. Další zprávy už jsem neměla odvahu otevírat,“ popisuje.
Tvrdí, že mezi reakcemi byly vulgarity, výhrůžky i útoky namířené proti jejím blízkým. Nával nenávistných zpráv podle ní nakonec vyústil v psychické zhroucení. Nevěděla prý, jak se veřejnému tlaku bránit ani jak dostat svou verzi událostí k lidem, kteří už si na základě příspěvku známé modelky vytvořili jasný názor.
Podporu našla u kolegů i rodiny
Zatímco od neznámých lidí na internetu přicházely ostré reakce, její nejbližší a kolegové se za ni podle jejích slov postavili. „Od zaměstnavatele, stejně jako kolegů, rodiny a přátel mám podporu, protože mě tihle lidé znají a ví, jaká jsem. Že nejsem špatný člověk, že jsem někdy možná přímá a říkám věci na rovinu, ale vždycky slušně. Takže já mám od nich podporu a troufám si říct, že mě mají rádi,“ říká Smolařová.
Zároveň připouští, že veřejně známé osobnosti se s nenávistnými komentáři pravděpodobně potýkají pravidelně. Podle ní by si ale měly uvědomovat, jakou sílu má jejich dosah a co může zveřejnění identity běžného člověka způsobit.
„Jsem přesvědčená o tom, že paní Krainové a dalším veřejně známým lidem chodí dnes a denně daleko horší zprávy a komentáře. Nemyslím si, že zrovna ten můj by měl rozpoutat něco takového, ale určitě by si populární člověk měl být vědom toho, jaký má dosah a jak může z minuty na minutu obrátit obyčejnému člověku život vzhůru nohama,“ stojí si za svým názorem učitelka.