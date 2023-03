Bohuši Matušovi sebrala policie auto, které dostal ke svatbě. Bylo totiž kradené

Zpěvák Bohuš Matuš přišel o auto, které spolu se svou manželkou Lucií dostal v květnu 2021 jako svatební dar. Štědrý dárce zůstal v anonymitě. "Asi týden po svatbě mi ho vzali. Toho pána, co mi ho dal, zavřeli. To auto bylo kradený," řekl zpěvák v talkshow Superchat a dodal: "Danu Hůlkovi dával (auto) taky a jemu ho taky sebrali. Teď je pán někde na Pankráci," tvrdí Matuš.

Bohuš Matuš dodal, že podle jeho informací má podvodník strávit devět let ve vězení. "Jsou to takoví hochštapleři, no. Ale to se děje běžně. Tolik podvodníků vám volá… Je to běžné," dodal zpěvák.

Zpěvák v pořadu Superchat promluvil i o tom, že bujaré večírky už nejsou nic pro něj. Jeho žena Lucie by prý byla nejradši, kdyby nepil ani víno. Vzdát se občasné skleničky ale Bohuš nechce. "Nepřestal jsem úplně, neposlouchám na slovo, ale hodně jsem ten alkohol omezil. A marihuanu jsem úplně vyhodil. Neříkám, že si nedám čouda, když potkám veselého kolegu, ale jen výjimečně. A cítím se bez toho líp, mnohem, i hlas je lepší. Když jsem hodně kouřil, hůř mi to zpívalo," dodal Matuš.