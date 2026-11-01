Podvodníci, kteří se vydávají za zaměstnance bank, stále nacházejí nové oběti. Často přitom spoléhají na jednoduchý scénář. Člověku oznámí, že jsou jeho peníze v ohrožení, vyvolají v něm strach a následně ho přesvědčí, aby okamžitě jednal podle jejich pokynů. Právě takový telefonát připravil o značnou částku také maminku zpěváka Bohuše Matuše.
Bohuš Matuš zuří kvůli podvodu na své mamince. Přišla o 73 tisíc korun určených na péči
Zpěvák Bohuš Matuš prožívá nepříjemné chvíle. Jeho maminka se stala obětí podvodníka, který se vydával za pracovníka banky a připravil ji o 73 tisíc korun. Nešlo přitom o obyčejné úspory, ale o zpětně vyplacený příspěvek na péči. Muzikálový zpěvák se nyní rozhodl o bolestivou zkušenost veřejně podělit a varovat před podobnými praktikami.
Ten se s celým příběhem svěřil na sociálních sítích. Jeho maminku kontaktoval neznámý muž, který tvrdil, že pracuje pro bankovní společnost a že se někdo pokusil napadnout její bankovní účet. Pod záminkou záchrany úspor ji následně přiměl, aby se vydala k bankomatu a postupovala podle jeho telefonických instrukcí.
„Mojí mamince zavolal člověk, který se představil jako pracovník ČSOB. Tvrdil, že jí někdo napadl účet. Vystrašil ji a pod záminkou ochrany peněz ji navedl k bankomatu, kde jí po telefonu říkal, co má dělat. Máma uvěřila, že své peníze zachraňuje. Ve skutečnosti o ně přišla. Celkem o 73 000 tisíc – zpětně vyplacený příspěvek na péči. Peníze, které měly sloužit k zajištění potřebné péče, skončily u podvodníků,“ popsal zpěvák.
Banka reklamaci zamítla, Matuš neskrývá rozhořčení
Ztráta peněz určených na péči je pro rodinu o to bolestivější. Matuš se navíc netají zklamáním z následného jednání banky, u které se pokusili situaci řešit. Podle jeho slov však s reklamací neuspěli. „ČSOB reklamaci zamítla. Z toho, jak s námi banka celou situaci řešila, máme pocit naprostého nezájmu a ponížení. Jsem naštvaný a zklamaný. Za tou částkou je konkrétní člověk, jeho důvěra a peníze na péči,“ uvedl rozhořčený zpěvák.
Jeho vyjádření popisuje pohled rodiny na celou událost. Stanovisko banky k tomuto konkrétnímu případu zatím není k dispozici.
Zpěvák varuje ostatní: Promluvte si se svými rodiči
Matuš se rozhodl, že zkušenost své maminky využije alespoň jako varování pro další rodiny. Především starší lidé se totiž mohou snadno ocitnout v situaci, kdy je přesvědčivě vystupující podvodník vystraší natolik, že začnou jednat bez rozmyslu. Zpěvák proto apeluje na veřejnost, aby se svými blízkými o podobných telefonátech mluvila a vysvětlila jim, jak se v takové situaci zachovat.
„Prosím, promluvte si o tom se svými rodiči a prarodiči: Když někdo volá, že je účet napadený, a tlačí vás do převodu peněz, zavěste. Nechoďte na jeho pokyn k bankomatu a neposílejte peníze na údajný „bezpečný účet“. Nesdělujte kódy z SMS, PIN ani přístupové údaje a nepotvrzujte operace podle pokynů volajícího. Zavolejte sami bance na číslo uvedené na platební kartě. Nespoléhejte na číslo, které vám dal volající,“ vyjmenoval zásady, které mohou před podobným podvodem ochránit.
Zároveň upozornil, že lidé, kteří se nechají nachytat, si nezaslouží posměch ani odsuzování. Podvodníci podle něj velmi dobře vědí, jak se svými oběťmi manipulovat a přimět je k rozhodnutí, které by za normálních okolností neudělaly. „Nesuďte prosím lidi, kteří takovému podvodu uvěří. Podvodníci záměrně vytvářejí strach a časový tlak, aby člověk neměl prostor přemýšlet nebo se poradit,“ dodal Matuš.