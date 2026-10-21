Zpěvák Bohuš Matuš dorazil na narozeninovou oslavu zpěvačky Marie Pojkarové sám. Právě jeho další samostatný výstup na veřejnosti přitáhl pozornost, protože se v posledních dnech začalo znovu mluvit o problémech v jeho manželství. Podle informací, které získal server Expres.cz, se dokonce spekuluje o možném rozvodu. Samotný zpěvák ale dál mlží.
Bohuš Matuš vyrazil bez manželky a znovu se mluví o rozvodu. Zpěvák reagoval po svém
Další společenská akce bez manželky a znovu otázky, zda jejich manželství vydrží. Kolem zpěváka Bohuše Matuše a jeho výrazně mladší ženy Lucie se opět rozvířily spekulace o vážné krizi.
„Manželka je s dceruškou a vyhýbá se médiím, protože už jí to nebaví,“ vysvětlil Matuš, proč Lucie na oslavu nedorazila. Když se ho redakce zeptala, jestli je u nich doma všechno v pořádku, odpověděl s jistotou: „Samozřejmě.“ Zda je situace mezi manželi skutečně tak klidná, jak zpěvák tvrdí, je otázkou.
Vztah manželů přitom letos prošel pořádně bouřlivým obdobím. V červnu Matuš veřejně naznačoval, že jejich soužití má k ideálu daleko. Tehdy například řekl, že neví, kde jeho žena je, a připustil, že kvůli téměř třicetiletému věkovému rozdílu mají odlišné zájmy. Lucie následně uvedla, že už netvoří pár a zůstali dobrými přáteli. Vypadalo to na definitivní konec, jenže o několik týdnů později zpěvák otočil a tvrdil, že se nerozešli, pouze se velmi pohádali.
V červenci pak Matuš oznámil, že jsou s Lucií opět spolu, a později dokonce prozradil, že se vypravili na romantický výlet. Nyní má prý zpěvák strach o svém manželství mluvit, aby nezpůsobil další zemětřesení. Radši tak vypráví o své dceři a prozradil i to, jaký by si přála dárek k Vánocům. „Nejvíce by si přála jet na koncert, ale je to 1600 kilometrů daleko. Je to v Rusku, je to ta Sigma Boy (píseň dvou mladistvých ruských blogerek Světlany Čertiščevové a Marie Jankovské, pozn. red.). Strašně se do toho zbláznila. Já bych to i zařídil, ale mám strach. Aby se jí potom nestýskalo a nebyl z toho problém,“ popsal Matuš trochu zmateně.