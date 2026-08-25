Celý kolotoč spekulací odstartoval ve chvíli, kdy se zpěvák objevil na společenské akci pouze v doprovodu své dcery Natálky. Když tehdy dostal otázku, kde má svou drahou polovičku, suše odvětil, že to netuší. Lucie se poté sice snažila situaci uklidnit vysvětlením, že kvůli studijním povinnostem zkrátka nemá na společenské akce vždy čas, ale lavina se už rozjela.
Bohuš Matuš šokuje novým přiznáním. Rozvod byl jen fór! Lucie mezitím drasticky hubne
Ještě před pár týdny to vypadalo, že manželství Bohuše Matuše a jeho o 29 let mladší manželky Lucie dospělo k definitivnímu konci. Manželé veřejně mluvili o neshodách, nejednou padla i slova o rozvodu a nic nenasvědčovalo tomu, že by snad šlo o legraci. Teď ale zpěvák překvapivě obrátil a tvrdí, že žádný rozvod ve skutečnosti nikdy nehrozil a celé drama mělo být jen vtipem.
Netrvalo dlouho a na veřejnost prosákly informace, že manželé žijí odděleně. Sama Lucie navíc přilila olej do ohně
prohlášením, že s Bohušem zůstávají už jen dobrými přáteli. Sám Matuš přitom rodinnou situaci líčil velmi dramaticky – popisoval, že jeho žena chce více žít studentským životem, a přiznával i to, že se mezi nimi začal negativně projevovat výrazný věkový rozdíl. Dokonce citoval slova, která si měli vyměnit: „Mám tě rád, ty máš ráda mě, ale láska tam už zkrátka není.“
Nečekaný obrat
Když už nikdo neměl pochyby o tom, že manželství je definitivně v troskách, dorazil Bohuš Matuš na finále akce Anděl mezi zdravotníky v Náchodě a šokoval zcela novou verzí příběhu. Žádná krize se prý nekoná a všechno byla jen jedna velká nadsázka. „Dalo by se říct, že jsme si vjeli do vlasů. My jsme se trošku pohádali kvůli tomu, že já jsem někde něco vykládal, že nevím, kde je moje žena,“ popsal zpěvák začátek nedorozumění.
Namísto toho, aby mediální šílenství hned v zárodku zastavil, se v něm ale rozhodl pokračovat. „A ono z toho vzniklo takové rodeo, což jsem nečekal. Pak jsme to přiživovali takovou mojí legrací, to je takový můj humor přihlouplý,“ sype si dnes popel na hlavu. Přiznává také, že komunikace s novináři není vždy jeho silnou stránkou: „Furt se zlepšuju… Abych neříkal už vůbec nic. Vždycky něco řeknu a pak je tam něco jiného.“
Společná práce a tvrdý režim
Zda šlo skutečně o nepovedený žert, nebo jen o snahu zachránit rodinu před mediálním tlakem, vědí jen oni dva. Jisté je, že manželé mají v současnosti plné ruce práce. Čeká je totiž vůbec první společné angažmá – oba se představí v divadelní hře Monte Carlo.
Lucie bere novou kariérní výzvu velmi vážně a prochází kvůli ní náročnou fyzickou přípravou, což její manžel s hrdostí kvituje. „Chodí denně na tance, zhubla sedm kilo. Takže je šťastná. To je můj cíl, aby lidé okolo mě byli šťastní,“ prozradil zpěvák. Neskrývá také nadšení z toho, že jeho žena získala roli v tak významném projektu. „Je to jeden z největších muzikálů legend, tak jsem rád, že moje žena jde do toho nejlepšího,“ uzavřel spokojeně Matuš.