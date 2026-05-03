Jiřině Bohdalové, která jako herečka debutovala v šesti letech v němém filmu Pižla a Žižla na cestách, je vlastní vážná i komediální herecká poloha. Svůj smysl pro humor uplatnila mimo jiné jako součást slavné konferenciérské dvojice s Vladimírem Dvořákem, přesvědčivá byla i ve vážné poloze ve filmech Ucho nebo Fany režiséra Karla Kachyni.
"Bohdalka" slaví 95 let. Byl to můj život se vším všudy, sama pláču nerada, říká
Jiřina Bohdalová, která 3. května oslaví 95. narozeniny, podle svých slov věří, že s humorem a nadhledem jde v životě všechno líp. "Dělat jen to, na co stačím, a lámat si hlavu jenom tím, co můžu ovlivnit," sdělila své životní krédo.
Jiřině Bohdalové, která jako herečka debutovala v šesti letech v němém filmu Pižla a Žižla na cestách, je vlastní vážná i komediální herecká poloha. Svůj smysl pro humor uplatnila mimo jiné jako součást slavné konferenciérské dvojice s Vladimírem Dvořákem, přesvědčivá byla i ve vážné poloze ve filmech Ucho nebo Fany režiséra Karla Kachyni.
„Byl to můj život se vším všudy. V životě se taky jednou smějete a jednou pláčete, takže obě polohy mi jsou vlastní, i když přiznám, že já sama pláču nerada, to už musí být,“ sdělila v rozhovoru s ČTK držitelka dvou Českých lvů.
Na důležité okamžiky jejího života se podívejte do galerie.
Pochází z rodiny truhláře
Jiřina Bohdalová se narodila 3. května před 95 lety do rodiny truhláře Františka Bohdala a jeho manželky Marie. Snímek pochází ze 30. let. „Dostala jsem jméno Jiřina, prý podle kytky, kterou měli rodiče rádi,“ vzpomíná Jiřina Bohdalová v knize Můj život mezi slzami a smíchem, již v roce 2020 vydala s publicistou Jiřím Janouškem.
Pochází z rodiny truhláře
Jiřina Bohdalová se narodila 3. května před 95 lety do rodiny truhláře Františka Bohdala a jeho manželky Marie. Snímek pochází ze 30. let. „Dostala jsem jméno Jiřina, prý podle kytky, kterou měli rodiče rádi,“ vzpomíná Jiřina Bohdalová v knize Můj život mezi slzami a smíchem, již v roce 2020 vydala s publicistou Jiřím Janouškem.
Rodiče byli oba nemanželští
„Ráda říkám, že pocházím sice z chudého, leč vesele záplatovaného pytle. Rodiče byli oba nemanželští, takže jsem nepoznala ani jednoho dědečka, ale nevadilo mi to,“ vzpomínala Bohdalová v knize Vždycky upřímná z roku 2020.
Když jí bylo dvanáct, narodila se Bohdalové sestra Jaroslava, která po okupaci v roce 1968 emigrovala, a sestry se proto dlouhé roky nemohly vidět.
Františka Bohdala obvinil v roce 1954 komunistický soud, že ukrýval ministra Benešovy exilové vlády. Klasifikovali to jako napomáhání k velezradě a přidali k tomu přechovávání zbraní. Soud ho poslal na patnáct let do vězení pouhý den před svatbou Bohdalové. Na ní pak zůstala starost o celou rodinu.
Těhotenství
„Léto 1954 bylo zalité sluncem. Vracela se mi sebedůvěra, těšila jsem se do třetího ročníku. Břéťa byl sice na vojně, ale nebyl daleko, jen kousek od Plzně, kam jsem za ním často jezdila, někdy i tátovou starou pragovkou, když mi ji půjčil. Odloučením nabyl náš vztah na intenzitě. A na konci léta jsem zjistila, že jsem v tom. Čekám miminko,“ vzpomíná v knize Můj život mezi slzami a smíchem.
Dcera Simona
V roce 1955 se Bohdalová za Břetislava Staše, který se později stal uznávaným geofyzikem a seismologem, provdala a v témže roce se jim narodila dcera Simona Stašová. Ta se vydala v matčiných stopách a stala se herečkou.
Její hlas znají děti z večerníčků
Jiřina Bohdalová je i výraznou vypravěčkou dětských pohádek a večerníčků. Její hlas znají diváci například z večerníčků jako Pohádky ovčí babičky, Broučci, Pohádky z mechu a kapradí nebo Rákosníček a hvězdy.
Zahajovala utkání
Na karlovarském filmovém festivalu v červenci roku 1966 takto zahajovala fotbalové utkání.
S prezidentem republiky Antonínem Novotným
S prezidentem republiky Antonínem Novotným na 49. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, listopad 1966.
Světáci
Fotka z natáčení komedie režiséra Zdeňka Podskalského Světáci, ve které si zahrála po boku Jiřího Sováka, Vlastimila Brodského, Jiřiny Jiráskové nebo Ivy Janžurové. „Celý štáb očekával, že to bude souboj komiček, zvláště když k nám přistoupila Jiřinka Jirásková. Naše souhra nenesla sebemenší stopu žárlivosti,“ zavzpomínala na natáčení Světáků Iva Janžurová.
S Milošem Kopeckým
S Milošem Kopeckým v Československém rozhlasu, rok 1969. Potkávali se spolu často nejen před kamerami, ale také na divadelních prknech. Oba byli členy Divadla na Vinohradech.
Manželství s Brzobohatým
Druhým manželem se stal Radoslav Brzobohatý. S tím se seznámila v roce 1964 na natáčení historického románu Hvězda zvaná Pelyněk. Ještě v témže roce spolu začali bydlet a šest let nato se vzali. Manželství bylo bouřlivé a Bohdalová na manžela žárlila. Během natáčení filmu Noční jezdec se Brzobohatý seznámil s o dvacet let mladší Hanou Gregorovou. Po dvanácti letech tak následoval rozvod. Bohdalová konec manželství nesla špatně a vymínila si, že se s exmanželem nebude pracovně potkávat.
Ucho
S Radoslavem Brzobohatým si zahrála v Kachyňově psychologickém dramatu Ucho, které po dostříhání v roce 1969 putovalo rovnou do trezoru a mělo premiéru až po revoluci.
Vrásky z lásky
Svou zásadu, že se s Radoslavem Brzobohatým nebudou potkávat, porušila až kvůli filmu Vrásky z lásky v roce 2012. Film režíroval Jiří Strach podle scénáře Marka Epsteina.
Film byl symbolickým usmířením bývalých manželů
Film Vrásky z lásky byl symbolickým usmířením bývalých manželů. V roce, kdy měl premiéru, den před svým osmdesátinami, Brzobohatý zemřel. „Byl to nejdůležitější muž v mém životě,“ řekla o něm herečka.
S Janem Werichem
Na fotce s Janem Werichem, který se během normalizace ocitl na černé listině a nesměl nic natáčet. Právě po boku Wericha začínala Bohdalová svoji divadelní kariéru v Divadle ABC.
Státní bezpečnost ji vedla jako agentku
Státní bezpečnost vedla Jiřinu Bohdalovou jako agentku, protože od herečky požadovala, aby předávala informace o Janu Werichovi. Herečka to sice odmítla, nicméně StB ji dále vedla v evidenci. V roce 2004 se proto u pražského městského soudu domáhala vymazání svého jména ze seznamů spolupracovníků a spor vyhrála, vymazána z tištěné evidence ale nebyla.
S Helenou Růžičkovou
Růžičkové měla jít Bohdalová dokonce za svědka, když si brala svého manžela Jiřího. Blízká přítelkyně Heleny Růžičkové Marie Formáčková dokonce vyprávěla, že Bohdalová zachránila své kamarádce manželství. „Ještě před svatbou se Helena rozhodla, že si Růžičku nevezme. Jiřina ale věděla, jak moc ho má ráda a on ji, tak šla za každým zvlášť a vymyslela si, že ji posílá právě ten druhý s tím, jak moc mu chybí. Takhle je dala zase dohromady,“ prozradila Formáčková.
S Vladimírem Menšíkem
„Vždy, když si na Vladimíra Menšíka vzpomenu, zahřeje mě u srdce. On pro mě nikdy nezemřel. Mám pár takových lidí, kteří nikdy neodešli a nikdy neodejdou. S Vladimírem jsme byli opravdu blízcí rodinní kamarádi. Když umřel můj tatínek, Láďa napsal celé rodině smuteční kondolenční dopis. Dokonce nakreslil i smuteční obálku. Psal mé matce ‚drahá maminko‘,“ řekla Bohdalová pro eXtra.cz.
Nesmrtelná teta
V pohádce Nesmrtelná teta, za kterou v roce 1993 získala Českého lva za herecký výkon v hlavní roli.
„Děti se budou rodit pořád a potřebují určitou něhu,“ řekla Bohdalová s tím, že je velmi pyšná na to, že tu po ní jednou zůstanou pohádky.
S Karlem Gottem
Se zpěvákem Karem Gottem ji pojilo dlouholeté přátelství. Herečka dokonce vzpomínala na to, jak si Gottova maminka přála, aby se její syn oženil právě s Bohdalovou. Na Gottově pohřbu v roce 2019 to byla ona, která se ujala smutečního projevu. „Nejhorší bylo to udržet, abych nebrečela. Já jsem docela citlivý člověk, i když na to nevypadám. Tady jsem si říkala, jestli já to neudržím…“ přiznala herečka.
První auto díky Gottovi
Díky Karlu Gottovi si mohla Jiřina Bohdalová dopřát například svoje první auto. „Když byly bony, on k tomu měl blíž než já, která jsem tady byla zavřená, tak on a jeho parta jezdili do ciziny. A za ty valuty jim to přepočítávali. Ty bony se prodávaly za pět korun, ale to byla dobrá cena. A Karel mi je dával za čtyři. Já jsem si tak díky němu koupila první pětistovku fiata,“ prozradila Bohdalová minulý rok v online vysílaném rozhovoru z Divadla Lucie Bílé.
S Václavem Klausem
Bohdalové její kritici často vyčítají, že je focená s nejrůznějšími vysoce postavenými politiky. „Často je to tak, že se chtějí fotit oni se mnou,“ vysvětlila v pořadu Prostor X. S prezidentem Václavem Klausem a jeho manželkou Livií se potkala například na výstavě malíře Josefa Jíry v Lomnici nad Popelkou v roce 2003.
Bohdalová za svůj život získala řadu cen
V roce 1985 byla jmenována zasloužilou umělkyní, je držitelkou dvou Českých lvů za hlavní role ve filmech Nesmrtelná teta a Fany, desetkrát zvítězila v anketě TýTý, kde byla také uvedena do Dvorany slávy. V roce 2010 převzala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra a o tři roky jí prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy.
Stála za katedrou
Kromě úspěšné herecké dráhy si Bohdalová vyzkoušela i to, jaké je to stát za katedrou. Když se po maturitě ani na druhý pokus nedostala na DAMU, odjela za Břetislavem Stašem do Ostravy, kde na začátku padesátých let tři roky působila jako učitelka. „Začala jsem učit na Matiční. Tehdy jsem byla, jak jsem říkala, takový Komenský v sukních. Učila jsem hrou, protože jsem měla vždycky ráda malé děti. Tak jsem jim četla pohádky. Zvláště Káju Maříka. Nikoho jsem se nezeptala, jestli je to možné, nebo ne. Vždycky jsem dětem na začátku vyučování řekla, že jim přečtu polovinu pohádky, a když se budou dobře učit a budou hodné, tak na konci jim pohádku dočtu,“ řekla pro iDnes.