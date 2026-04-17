Novináře a spisovatele Josefa Klímu znají diváci především díky jeho práci na pořadu Na vlastní oči, který dělal spolu s Radkem Johnem a Jankem Kroupou a kde se zaměřovali i na mafiánské bosse českého podsvětí. To jim přineslo nejen obrovskou popularitu, díky čemuž Klíma získal například několik ocenění TýTý. Jednou dokonce obdržel absolutní cenu, když v počtu hlasů porazil i Karla Gotta. Tato činnost je ovšem mnohokrát dostala do nebezpečných situací.
„Bodyguard se mnou chtěl prorážet zátaras,“ vzpomíná Josef Klíma na devadesátky
O tom, že práce novináře může být i životu nebezpečná, snad už dnes nikdo nepochybuje. A mezi ty, kterým bylo několikrát vyhrožováno fyzickou likvidací, patří i Josef Klíma.
O tom, jaké to bylo, se novinář rozpovídal v dokumentární sérii 13. komnata. „Narazili jsme na takovou partičku, za kterou zůstávali divný mrtví. Divná autonehoda nebo sebevražda, kdy se dotyčný zabil ránou do srdce, ale třikrát, a policie to uzavřela jako sebevraždu,“ přibližuje jeden z případů Klíma. „A byly za tím majetky, i mrtví lidé byli bohatí, a když jsme to s Jankem (Kroupou, pozn. red.) točili, tak jsme dostali varování přímo z podsvětí, že ty lidi proti nám chtějí něco podniknout. Janek si tenkrát urval rameno při sportu, šel do nemocnice na operaci. Já jsem musel dál pracovat a televize mi zaplatila dva bodyguardy,“ zavzpomínal na kameru.
Přidělení členové ochranky s Klímovými dokonce nějakou dobu žili v jejich domově ve středočeských Dobřichovicích. Jak sám novinář říká, příliš nadšený z toho nebyl. „Oni ti nevyvolají pocit bezpečí, právě naopak. Já jsem se v nebezpečí necítil. Ale oni tě důsledně každý den přesvědčují, že jsi v nebezpečí,“ říká Klíma, který dal k dobru historku o tom, jak se svého tělesného strážce ptal, zda bude řídit. Ten mu řekl, že ne, že musí mít volné ruce, kdyby bylo potřeba střílet. A to nebyl zdaleka jediný případ, kdy se jeho bodyguard připravoval na zásah.
„Jeli jsme do práce přes takovou vesničku tady kousek od nás a z dálky viděl, jak takový starý děda vylejzá z baráku a nasedá do starý škodovky a startuje. Chtěl se otočit do protisměru. Ale to auto mu chcíplo, protože bylo studený. Pro mě nevinná situace. Pro bodyguarda ne. Tomu se rozsvítily oči a říkal – a je to tady, budeme prorážet zátaras,“ vypráví se smíchem spisovatel. Bezpochyby do smíchu ale tehdy nebylo jeho rodině. „Těch reportáží byla celá dlouhá řada, který byly velmi nebezpečný,“ vzpomíná manželka Jana Klímová, která mu vždy věrně stála po boku, přestože jeho práce do rodiny zasahovala daleko víc, než by jí bylo milé.