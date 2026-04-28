Simona Monyová patřila k výrazným českým autorkám, jejíž knihy četly tisíce žen. Její vlastní život ale skončil tragédií, která otřásla celou zemí. V srpnu 2011 ji zavraždil její druhý manžel Boris Ingr, jenž byl později odsouzen k patnácti letům vězení. Loni v létě se dostal na svobodu a příběh spisovatelky se nyní znovu vrací do veřejného prostoru – tentokrát prostřednictvím šestidílného seriálu, který bude mít premiéru v květnu.
„Blbě se na to kouká,“ přiznal syn Simony Monyové. Pravda o jejím utrpení vyplouvá na povrch až po letech
Synové pomáhali s přípravou seriálu
Monyová zemřela 3. srpna 2011 ve věku čtyřiačtyřiceti let. Podle dostupných informací ji Ingr usmrtil šesti bodnými ranami. Ještě před vraždou měla dlouhodobě čelit domácímu násilí, které se snažila před okolím skrývat. Bolest, strach i vnitřní napětí se přitom často promítaly do jejích knih.
Po spisovatelce zůstali tři synové – Michal, Dominik a Šimon. Právě oni se nyní podíleli na vzniku chystaného seriálu, aby obraz jejich maminky působil co nejvěrněji. Dominik v podcastu Nory Fridrichové otevřeně promluvil nejen o natáčení, ale i o vzpomínkách na dětství a atmosféře, která v rodině panovala před tragédií.
Protihlukové dveře měly děsivý důvod
Bratři podle Dominika dlouho netušili, co všechno se doma odehrává. Až zpětně začaly některé detaily dostávat úplně jiný význam. „Mamka měla ložnici v prostředním patře domu… ona strašně špatně spala, takže on jí třeba koupil na nějaké narozeniny protihlukové dveře, aby se lépe vyspala. Pak vlastně zjistíte, že jí dával ty protihlukové dveře kvůli tomu, aby nebylo slyšet z té ložnice ven, co se tam třeba děje…“ popsal Dominik jeden z mrazivých momentů.
Podle něj se maminka snažila modřiny a zranění zakrývat. Uměla si vymyslet vysvětlení, kterým okolí uvěřilo – byla přece spisovatelka a slova byla její nejsilnější zbraní. Jenže doma se mezitím odehrávalo něco, co její blízcí naplno pochopili až později.
Osudný den začal setkáním s přáteli
K vraždě došlo až po rozchodu. V den tragédie byla Monyová na zahradě s přáteli, kde společně grilovali. Ingr se měl v tu chvíli dostat na pozemek přes plot. Následovala hádka, která se postupně přesunula k domu.
„Šli do domu. On pak vyskočil z okna na auto, ona šla za ním ven a tam se začali hádat. Vylezl soused, který jim řekl, ať se nehádají na ulici,“ vzpomínal Dominik. Poté se dvojice vrátila dovnitř. Tam už konflikt vyústil v tragédii. „Taková souhra náhod,“ dodal spisovatelčin syn.
Příběh, který otevřel téma domácího násilí
Dominik věří, že smrt jeho maminky tehdy spustila důležitou společenskou debatu. Mnoho žen podle něj začalo otevřeně mluvit o tom, že samy zažily nebo právě zažívají domácí násilí. I proto synové souhlasili se spoluprací na novém seriálu – nechtěli, aby zůstalo jen u tragédie, ale aby příběh měl i přesah.
Životopisnou sérii natočila režisérka Zuzana Kirchnerová, která stojí například za filmem Karavan. Simonu Monyovou ztvární Tereza Ramba. Právě její podoba a způsob hereckého uchopení podle Dominika rodinu silně zasáhly.
Dívat se na seriál je pro rodinu těžké
Synové už měli možnost vidět první čtyři díly. Když se Nora Fridrichová Dominika zeptala, jak se cítil, odpověděl bez vytáček: „Blbě.“ Podle něj seriál velmi přesně zachycuje některé situace, nálady i drobné detaily, které mu maminku bolestně připomněly. „Musím říct, že ty detaily mi jí strašně připomněly, jaká byla, jak se cítila v těch situacích. Je náročný se na to dívat,“ přiznal Dominik.