Bitka Jaromíra Soukupa s Miroslavem Dopitou měla být dávno vyřešená. Obvodní soud pro Prahu 6 v září nepravomocně rozhodl, že Soukup má Dopitovi poskytnout omluvu za výroky, že na něj manžel Agáty Hanychové zaútočil boxerem či jinou zbraní. Tím ale tahanice nekončí. Obě strany se totiž odvolaly také proti rozhodnutí v přestupkovém řízení a případ nyní čeká na další krok. Jenže spis stále nedorazil na pražský magistrát, který má o odvolání rozhodnout.
Bitka Soukupa s Dopitou má další dohru. Spis se zasekl a hrozí promlčení
Mělo být rozhodnuto, jenže místo tečky přichází další pokračování. Vleklý spor Jaromíra Soukupa a Miroslava Dopity po jejich slavné rvačce před domem Agáty Hanychové se znovu zamotává. Do hry vstoupil magistrát a podle Dopitova právníka začíná být problémem také čas.
Celý příběh se začal psát na podzim roku 2024, kdy se na pozemku Agáty Hanychové v pražském Suchdole strhla ostrá potyčka mezi Soukupem a Dopitou. Soukup od začátku tvrdil, že byl na pozemku uzamčen a že šlo o plánovaný útok. Opakovaně také mluvil o tom, že Dopita měl mít při incidentu boxera či jinou zbraň, jednou zmiňoval dokonce teleskopický obušek. Právě za tato tvrzení se má Soukup omluvit.
Do celé věci se nyní znovu vložil Dopitův právník Štěpán Ciprýn. Podle něj mělo být rozhodnutí v přestupkovém řízení předáno Magistrátu hlavního města Prahy jako odvolacímu orgánu. Jenže se tak zatím nestalo. „V poslední komunikaci nám bylo opětovně přislíbeno, že spis bude Magistrátu hlavního města Prahy bezodkladně postoupen. K dnešnímu dni však podle poslední telefonické urgence správního orgánu k jeho postoupení stále nedošlo,“ uvedl Ciprýn pro Expres.cz.
A právě tady se objevuje další problém. Dopitova strana se totiž obává, aby se několikaleté tahanice nakonec nezasekly natolik, že věc nebude možné projednat. „Podle našeho názoru se stále jedná o natolik závažné jednání, že by mohlo být relevantní rovněž z trestněprávního hlediska,“ uvedl právník.
Zároveň ale připustil, že orgány činné v trestním řízení věc dosud posoudily jinak a státní zastupitelství dospělo k závěru, že intenzita jednání nedosahuje úrovně trestného činu a má být řešena jako přestupek.
Jenže u přestupkového řízení hraje roli také čas. Ciprýn upozornil, že obecná promlčecí doba odpovědnosti za tento druh přestupku činí jeden rok, přičemž zákon zná situace, kdy se běh lhůty přeruší nebo se určitá doba do promlčení nezapočítává.
„Vzhledem k dosavadním průtahům na straně správního orgánu však v tuto chvíli bohužel nelze spolehlivě předjímat, kdy a s jakým výsledkem bude odvolací řízení ukončeno,“ řek s tím, že v současnosti jeho klient bojuje s časem, aby se domohl spravedlnosti.