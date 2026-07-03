Havlová patří k osobnostem, které si filmový festival v Karlových Varech nechávají ujít jen výjimečně. Někdejší první dáma, která se svým zesnulým manželem Václavem Havlem založila nadaci Vize 97, dorazila do lázeňského města už ve čtvrtek odpoledne. Fotografové ji zachytili nejprve krátce po příjezdu a později znovu, když odcházela z hotelu a nasedala do auta.
Bílá invaze ve Varech nebyla náhoda. Havlová uspořádala tajnou večeři pro dámy s velkým srdcem
Dagmar Havlová dorazila do Karlových Varů a hned první festivalový večer si pro své hosty připravila uzavřenou večeři v Poštovním domě. Pozvání na akci, kterou pořádala nadace Vize 97 podle všeho dostaly především ženy spojené s charitou a jejich outfity prozradily jasný dress code: večeru vládla bílá.
Podle všeho si stihla jen vyzvednout pokoj, osvěžit se a převléknout se. Poté zamířila do Poštovního domu, kde měla uvítat své hosty na velmi formální večeři. Přesněji řečeno spíše hostky. Pozvání totiž zřejmě směřovalo hlavně k ženám, které se dlouhodobě věnují charitě. A pokud se dalo soudit podle outfitů, dress code byl jasný: bílá barva.
Seznam pozvaných oficiálně zveřejněn nebyl. Ani samotná večeře se neobjevila v programu na webu Poštovního domu, takže šlo patrně o uzavřenou společnost. Přesto se postupně začalo ukazovat, kdo na akci mířil. Neprozradily to tiskové zprávy ani oficiální oznámení, ale právě móda. Čtvrteční Vary totiž na chvíli ovládla bílá.
V této barvě dorazila například herečka Jitka Schneiderová, ambasadorka kampaně Hledáme rodiče, která podporuje pěstounskou péči. Elegantní bílý model zvolila také Martina Šmuková, historicky první česká vítězka prestižní soutěže Elite Model Look. Ta v roce 2012 založila nadaci Pink Bubble, která pomáhá dětem a mladým lidem, jimž život zkomplikovalo onkologické onemocnění.
Bílou oblékla i Vendula Pizingerová, zakladatelka Kapky naděje a vdova po hudebním skladateli Karlu Svobodovi. Mezi dámami nechyběla ani Miss World 2006 Taťána Kuchařová, která se prostřednictvím své nadace Krása pomoci zaměřuje na podporu seniorů. Její outfit sice nebyl klasickou bílou róbou, ale i on do večerního barevného zadání zapadl.
Bílý kostýmek vytáhla ze skříně také Kateřina Sokolová, Miss České republiky 2007 a zakladatelka nadačního fondu AutTalk. Ten pomáhá lidem s autismem a jejich rodinám, což je pro Sokolovou osobní téma i díky jejímu nevlastnímu bratrovi, který s autismem žije. Do Karlových Varů ji doprovodil také její partner, podnikatel Martin Wichterle, s nímž má dceru.
Pozornost upoutala i Miss Czech Republic 2025 Linda Górecká, která zvolila lehké bílé šaty. Také ona se věnuje charitativní činnosti a založila vlastní nadaci nesoucí její jméno. Pomáhá různým projektům, výrazně se ale zaměřuje na podporu onkologických oddělení. V minulosti například věnovala šek Komplexnímu onkologickému centru Nemocnice AGEL Nový Jičín. Téma onkologické léčby je jí navíc blízké i osobně.
O čem přesně se na uzavřené večeři mluvilo, zůstává zahaleno tajemstvím. Mohlo jít o společenské setkání žen, které spojuje pomoc druhým, ale také o začátek nové spolupráce. Dagmar Havlová možná chtěla především poděkovat těm, které svou energií a jménem dlouhodobě podporují dobré věci. A možná se v bílých šatech u jednoho stolu začalo rodit něco, o čem se teprve dozvíme.