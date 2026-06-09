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Bezdomovci ve vlastním? Alice Bendová ukázala trosky domu, který koupila za miliony

Alice Bendová
Alice BendováFoto: HerminaPress
Alice Bendová
Alice BendováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Z vysněného domu za miliony zůstalo jen torzo. Alice Bendová ukázala, jak dnes vypadá nemovitost, která se jí doslova rozpadla pod rukama.

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Herečka Alice Bendová už několik měsíců žije v něčem, co se dá považovat za noční můru. Dům, ve kterém měla spolu s partnerem Michalem Topolem, dvěma dětmi z předchozího vztahu a několika psy domov, se jim doslova rozpadl pod rukama. Jak postoupila oprava, která se změnila spíš v demolici, nyní ukázala na svém profilu na Instagramu. 

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Ano, to je náš domov, tohle torzo. Ale jsme stateční a rozhodli jsme se pro rekonstrukci, napsala ke snímku, na němž je pouze část obvodových zdí a střechy. Co na to říkáte? Šli byste do rekonstrukce nebo byste šli raději do demolice? Nebo byste to prodali jako pozemek s nádherným bazénem a vzrostlou zahradou? obrátila se s otázkou na své sledující. 

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Bendová dům koupila před 15 lety a zaplatila za něj 6,8 milionu korun. Bývalý majitel jí ale pravý stav nemovitosti zatajil. „Děkujeme mu, že si nahrabal peníze a lidi nechal ve štychu. Domu je celkově jen devětadvacet let, my jsme ho koupili před patnácti lety. A když jsme ho kupovali, praskliny byly opravené, takže nebylo nic vidět. Víc než smutná jsem neskutečně naštvaná, že někdo udělal takovou prasárnu – takový podvod a takové lži. Jsem opravdu vzteklá,“ zuřila před časem maminka dvou dětí, ze kterých se v podstatě stali bezdomovci.

Že nepůjde o běžnou rekonstrukci, bylo jasné už před mnoha měsíci. „Teď to celé odkrývají – střechu, podlahy, všechno se vyndává, aby se dostali k základové desce. A tam se teprve uvidí, jestli celý dům půjde dolů. I to je, bohužel, ve hře. Modlíme se, aby mohly zůstat alespoň obvodové zdi, kterých bychom se mohli chytit,“ postěžovala si Bendová deníku Blesk začátkem letošního roku. A snad měla pravdu a budou moci na torze domu vybudovat nový domov. 

VIDEO: V tomhle světě nemůžete všem říkat pravdu do očí, protože by se vám to nemuselo vyplatit, tvrdí herec Jiří Langmajer.

"V tomhle světě nemůžete všem říkat pravdu do očí, protože by se vám to nemuselo vyplatit," tvrdí herec Jiří Langmajer. | Video: Tým Spotlight

Zdroj: Instagram Alice Bendové

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