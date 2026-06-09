Herečka Alice Bendová už několik měsíců žije v něčem, co se dá považovat za noční můru. Dům, ve kterém měla spolu s partnerem Michalem Topolem, dvěma dětmi z předchozího vztahu a několika psy domov, se jim doslova rozpadl pod rukama. Jak postoupila oprava, která se změnila spíš v demolici, nyní ukázala na svém profilu na Instagramu.
Bezdomovci ve vlastním? Alice Bendová ukázala trosky domu, který koupila za miliony
Z vysněného domu za miliony zůstalo jen torzo. Alice Bendová ukázala, jak dnes vypadá nemovitost, která se jí doslova rozpadla pod rukama.
Herečka Alice Bendová už několik měsíců žije v něčem, co se dá považovat za noční můru. Dům, ve kterém měla spolu s partnerem Michalem Topolem, dvěma dětmi z předchozího vztahu a několika psy domov, se jim doslova rozpadl pod rukama. Jak postoupila oprava, která se změnila spíš v demolici, nyní ukázala na svém profilu na Instagramu.
„Ano, to je náš domov, tohle torzo. Ale jsme stateční a rozhodli jsme se pro rekonstrukci,“ napsala ke snímku, na němž je pouze část obvodových zdí a střechy. „Co na to říkáte? Šli byste do rekonstrukce nebo byste šli raději do demolice? Nebo byste to prodali jako pozemek s nádherným bazénem a vzrostlou zahradou?“ obrátila se s otázkou na své sledující.
Bendová dům koupila před 15 lety a zaplatila za něj 6,8 milionu korun. Bývalý majitel jí ale pravý stav nemovitosti zatajil. „Děkujeme mu, že si nahrabal peníze a lidi nechal ve štychu. Domu je celkově jen devětadvacet let, my jsme ho koupili před patnácti lety. A když jsme ho kupovali, praskliny byly opravené, takže nebylo nic vidět. Víc než smutná jsem neskutečně naštvaná, že někdo udělal takovou prasárnu – takový podvod a takové lži. Jsem opravdu vzteklá,“ zuřila před časem maminka dvou dětí, ze kterých se v podstatě stali bezdomovci.
Že nepůjde o běžnou rekonstrukci, bylo jasné už před mnoha měsíci. „Teď to celé odkrývají – střechu, podlahy, všechno se vyndává, aby se dostali k základové desce. A tam se teprve uvidí, jestli celý dům půjde dolů. I to je, bohužel, ve hře. Modlíme se, aby mohly zůstat alespoň obvodové zdi, kterých bychom se mohli chytit,“ postěžovala si Bendová deníku Blesk začátkem letošního roku. A snad měla pravdu a budou moci na torze domu vybudovat nový domov.
VIDEO: „V tomhle světě nemůžete všem říkat pravdu do očí, protože by se vám to nemuselo vyplatit,“ tvrdí herec Jiří Langmajer.
Zdroj: Instagram Alice Bendové