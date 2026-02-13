„Máme z Matouše Matyldu,“ řekl hudebník Petr Janda v lednu s tím, že nikdo z rodiny s oznámením neměl problém. „Bereme to jako fakt. Asi před dvěma lety nám Matouš řekl, že se cítí být holkou. A tak je z vnuka nyní vnučka, no…“ dodává. „Prostě se to stalo. Příroda je silnější než vše ostatní,“ myslí si frontman kapely Olympic. „Jde o to, aby se cítila dobře. Na ničem jiném nesejde,“ je si jistý Janda.
„Beru to, jako když má někdo kratší nohu,“ říká Janda o tranzici svého vnuka
Na začátku roku zpěvák Petr Janda prozradil, že se z jeho vnuka Matouše před několika lety stala vnučka Matylda. Nyní se k rodinné záležitosti vrátil a neochvějně stojí na straně své rodiny.
O tématu, které je tak trochu třaskavé a rozděluje společnost, se Janda mluvit nebojí. „Co ten člověk má dělat, no? Tak já to beru, jako když se někdo narodí, má kratší nohu nebo má velké uši. Tak je středem posměchu a opovrženíhodnosti. Když je někdo plešatej, tak se mu smějou. To jsem zažil sám,“ zavzpomínal na vlastní zážitky. A připomněl, že tranzicí člověk neprochází bez zralé úvahy. „Tady jde do tuhého. Tady v tomhle případě je to opravdu velký krok do neznáma, i pro toho člověka, který se stane tím druhým pohlavím. Ty lidi to mají strašně těžký, víte? On to mohl určitě ustát tak, že řekne: ne, já prostě zatnu zuby, budu furt kluk, doma se převlíknu do holčičích šatů, namaluju se a budu spokojený,“ obdivuje svou vnučku, že měla odvahu kompletně změnit svůj život.
Přesto ale přiznává, že když to slyšeli od Matouše poprvé, byli zaskočeni. „Byl to šok pro naši rodinu, to si nebudem povídat. Ona nám to řekla úplně jasně, jednoznačně. Příští rok už přišla v dámském oblečení, a navíc mám od ní pravnuka, pětiletýho Pepíka. Takže on mu říká táto. Je to takové hodně složité,“ popisuje realitu jejich rodiny. Pevně ale stojí za svou vnučkou a je rozhodnutý ji bránit před útoky veřejnosti. „Ty nenávistné lidi nechápu. Vůbec nevědí, o co jde. Ten člověk se tím prostě fakt trápí. Možná, že to je trápení, které si my ani nedokážeme představit,“ posteskl si pro eXtra.cz hudebník.
A prozradil i to, že Matylda má spokojený vztah. „Maká, má svou firmu, je to ajťačka. Má hezkou holku. Vlastně v tomhle se u ní moc nezměnilo. Pořád je na baby,“ smál se. Tranzice se ale promítla i do profesního života. „Kšefty jí spadly loni na polovinu. Asi to klientům vadilo. Ale nevím…,“ připustil. Zásadní změnu musela rodina řešit i v osobním životě Matyldy. Během studií v Japonsku se Matouš oženil s partnerkou pocházející z Tchaj-wanu a společně vychovávali syna Pepíčka. Po tranzici se však museli rozvést, protože česká legislativa manželství osob stejného pohlaví neumožňuje. „Naštěstí má jeho, dnes tedy už bývalá, žena pochopení. Dává mu Pepu, kdykoli chce, vycházejí si vstříc, funguje to,“ ujišťuje Janda. „A Maty má znovu přítelkyni,“ dodal.