Podlehla trendu. Herečka Kohoutová ukázala na návštěvě u mámy své křivky po porodu

Trendu sdílení své postavy po porodu podlehla i Berenika Kohoutová. Česká herečka, zpěvačka, blogerka, spisovatelka a v posledním roce i maminka je známá svými lechtivějšími fotkami na Instagramu a není divu, že se k ženám odhalujícím své bříško po porodu přidala.

"Nebudu dávat na Instagram už jen fotky se svým dítětem, protože jsem se jednou stala mámou. To je blbost," vysvětlila v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

S odvážnou fotografií v kalhotkách ve stylu Bridget Jonesové svým sledujícím sdělila, že se kvůli rekonstrukci domu stěhuje na přechodnou dobu do bytu své maminky spisovatelky Ireny Obermannové.

"Snad ti nevadí, že první, co dělám u tebe doma je focení hanbatejch fotek, mami… Máš tady supr světlo", okomentovala svou fotografii. Naštěstí má Berenika se svou maminkou přímo ukázkový vztah. "Mám ji na piedestalu a mám pocit, že je absolutně nedotknutelná. Možná je to až nezdravé, ale vím, že za to všechno, co pro mě udělala, tady pro ni budu do konce věků," prozradila mladá herečka.

Svou formu po porodu sdílela na svém Instagramu i modelka Renata Langmannová, zpěvačka Monika Bagárová nebo moderátorka Monika Leová.