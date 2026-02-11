Dnes je zpěvák Ben Cristovao velmi úspěšným umělcem, jeho sestra Bianca se zase prosadila jako stand-up komička, jejich dětství ale nebylo idylické. Kromě předsudků, kterým museli čelit kvůli barvě jejich kůže, se museli vyrovnat také s tím, že nežili se svým otcem. Toho Ben vyhledal až minulý rok. Druhé setkání už bohužel nikdy nestihnou. Jeho otec totiž o víkendu zahynul při nehodě.
Ben Cristovao přiznal rodinnou tragédii. Při nehodě mu zemřel otec
Zpěvák Ben Cristovao vyrůstal téměř celé dětství bez otce. Když se mu ho v dospělosti podařilo kontaktovat a najít si k němu cestu, zasáhl osud a jeho tatínek před pár dny zemřel.
„Po tragické nehodě o víkendu zemřel můj táta, Benes Meireles da Silva Cristovão. Sdílím to proto, že jsem o něm vždy mluvil tak, jako by neexistoval nebo mě nechtěl, ale pravda je, že jsme k sobě jen dlouho hledali cestu. Tu jsme k sobě našli na konci loňského srpna, kdy jsem za ním přiletěl do Lisabonu a poprvé s ním od svých čtyř let strávil celých 24 hodin,“ svěřil se na svém profilu na Instagramu zpěvák, který popsal, jak jejich setkání po letech vypadalo. V té době bohužel netušil, že je poslední.
„Byli jsme na pivu, na večeři, pili tequilu a tancovali a kecali v mém hotelovém pokoji do dvou ráno, abychom pak další den rozbití dali ještě snídani, za kterou mě proklínal, protože jediná rostlinná restaurace byla na kopci,“ popisoval jejich setkání. „Měl jsem tu čest zažít jeho obrovské charisma, humor, klidnou a mírumilovnou energii, neustálý úsměv a citlivost v každé větě. Krom nespočtu jazyků, které ovládal, mluvil perfektně česky, a to i přesto, že tu studoval 40 let zpět a neměl nikoho, s kým pravidelně trénovat,“ vyznal se Ben ze svého obdivu k tatínkovi s tím, že zjistil, že má z otcovy strany další sourozence.
Cristovao také prozradil, že měli v plánu dál se poznávat. „Měli jsme se vidět znovu začátkem letošního ledna, ale nešťastně jsem to z pracovních důvodů přesunul na duben a tuhle chybu si ponesu až do konce,“ vyčítá si zpěvák, že schůzku odložil. „Tati, odpočívej v pokoji, a jestli ještě někdy budu mít sílu na to udělat velký koncert, věnuji ho tobě,“ dodal ještě s poznámkou, že je hrdý, že je jeho synem. „Jestli můžu poradit, komukoli to sedne, nečekejte na nic. Dost času neexistuje,“ apeloval na konec na své sledující.