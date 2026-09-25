Zuzana Belohorcová se v roce 2003 stala tváří erotického pořadu Peříčko a právě tahle práce jí přinesla nejen velkou popularitu, ale také mimořádný honorář. Její otec však zpočátku z dceřina televizního angažmá příliš velkou radost neměl. „Povím vám pravdu, zpočátku jsem z jejího působení nebyl nadšený. Přeci jen moderovala erotický program,“ přiznal. Časem ale podle všeho změnil názor a na dceřin profesní úspěch byl naopak pyšný.
Belohorcová si za Peříčko přišla na miliony. Pak ji čekalo nepříjemné překvapení
Zuzana Belohorcová patřila svého času k výrazným tvářím Novy a díky Peříčku si přišla na částky, o kterých se běžným televizním moderátorům ani nesnilo. Jenže jednoho dne se odehrála situace, na kterou dodnes vzpomíná. A rozhodně nedopadla podle jejích představ.
A nebylo se čemu divit. Belohorcová totiž podle svých slov dostávala za moderování Peříčka neuvěřitelně vysoké částky. „Za moderování Peříčka jsem dostávala honorář milion korun měsíčně. Ještě jsem ani neodvedla děti do školy a už jsem měla vyděláno,“ zavzpomínala moderátorka. Její otec navíc tvrdí, že v televizi v té době nebyl nikdo, kdo by jí výši výplaty mohl konkurovat. „Dřív to sice musela na příkaz ředitele tajit, ale měla tehdy největší honorář na Nově,“ prozradil v pořadu Život podle Belohorcové.
Jenže právě vysoký honorář ji podle jejích slov povzbudil k tomu, aby si řekla o ještě lepší podmínky. A načasování nemohlo být horší. „V den, kdy jsem si šla zažádat o vyšší honorář a vyjednat ještě lepší podmínky, tak mi vlastně oznámili, že Peříčko končí, a tak jsem dostala výpověď,“ popsala. Místo vyjednávání o přidání tak přišel nečekaný konec.
Pro Belohorcovou tím skončila jedna z výrazných etap její televizní kariéry. Před Peříčkem několik let moderovala na Slovensku pořad Láskanie a později sama označovala období Láskání a Peříčka za jedno z nejhezčích pracovních období. Popularita jí tehdy přinesla také nabídky na účinkování v pornofilmech, ty ale odmítla. Otec, který měl na začátku k jejímu působení v erotickém pořadu výhrady, tak nakonec mohl sledovat, jak se z kontroverzní televizní práce stává pro jeho dceru jeden z nejvýraznějších profesních úspěchů.