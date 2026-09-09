Dosud se o rozpadu manželství Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka mluvilo především tak, že bývalá moderátorka o nevěrách svého muže neměla tušení. Nyní se ale objevilo tvrzení člověka z Tenerife, které tuto verzi staví do zcela jiného světla. Podle něj měla Belohorcová o Hájkových milenkách vědět dlouhé roky a před jeho zálety údajně zavírala oči. „Ona na něj teď kydá špínu, jako by vůbec netušila, že ji podvádí. Věděla to celou dobu, akorát před tím zavírala oči. Dokud platil a živil ji, byla potichu,“ tvrdí zdroj z Tenerife.
Belohorcová prý roky zavírala oči před Hájkovými milenkami. „Věděla to celou dobu,“ tvrdí jejich známý
Příběh rozpadu manželství Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka dostává nečekaný zvrat. Zatímco dosud se mělo za to, že moderátorka o manželových nevěrách nevěděla, člověk z Tenerife nyní tvrdí pravý opak.
Podle stejného člověka navíc neměla být Aleksandra Kango, současná partnerka Vlasty Hájka, jedinou ženou, se kterou měl během manželství poměr. „Aleksandra nebyla jediná, s kým ji Vlasta podváděl. Těch milenek měl víc a Zuza to dost dobře věděla,“ tvrdí. Právě vztah s Aleksandrou se stal jedním z nejvýraznějších momentů rozpadu manželství. Hájek svou novou partnerku veřejně představil poté, co se jeho manželství s Belohorcovou definitivně rozpadlo, a uvedl, že jsou spolu už rok. To vyvolalo otázky ohledně toho, kdy jejich vztah skutečně začal.
Belohorcová přitom po rozvodu s Hájkem mluvila velmi otevřeně a popsala bolest, kterou jí jeho chování mělo způsobit. Nyní ale zdroj z Tenerife tvrdí, že realita měla být podstatně složitější. „Roky před tím zavírala oči a nyní se podle všeho Vlastovi mstí,“ říká. O to výraznější je kontrast s dosavadním obrazem rozpadu jejich dlouholetého manželství.
Ještě závažnější je tvrzení, že by Belohorcová měla po rozchodu omezovat kontakt dětí s jejich otcem. „Dětem má dokonce zakazovat, aby se s tátou bavily. Nesmí mu zvednout ani telefon,“ tvrdí web eXtra.cz. Velmi kuriózní je i to, že oba dva mají stále žít pod jednou střechou v luxusní vile, kterou se zatím marně, snaží prodat. Belohorcová se ale podle svých slov soustředí především na děti a budoucnost, zatímco Hájek už svou novou lásku neskrývá. Jestli ale Zuzana o jeho nevěrách skutečně věděla, nebo se jen nyní někdo snaží přepsat příběh jejich vztahu, zůstává otázkou.