"Pochybuji o sobě každý den několik let." Hadidová promluvila o mentálních problémech

Bella Hadidová na začátku tohoto týdne ve svém instagramovém příspěvku popsala boj s mentálními problémy. "Je to kamenitá cesta, z níž je ale vždy cesta ven. Léčba psychických potíží není lineární, je to jízda na horské dráze, jste nahoře i dole. Chci vám ale říct, že je tady vždy světlo na konci tunelu. I ta jízda v určitý moment skončí," svěřila se.

Hadidová, která v roce 2016 získala ocenění Modelka roku, v lednu oznámila, že si od sociálních médií dává krátkou pauzu. Chtěla se soustředit na své mentální zdraví. "V tento moment už mám za sebou velké množství krizí a vyhoření. Pochopila jsem, že když na sobě pracujete, trávíte čas o samotě, snažíte se porozumět vlastním traumatům, zdrojům problémů i radosti, lépe pochopíte sami sebe. Porozumíte své vlastní bolesti a naučíte se ji zvládat," napsala v nejnovějším příspěvku.

Pětadvacetiletou modelku k veřejné zpovědi inspirovala herečka Willow Smithová (dcera herce Willa Smithe), která na Instagramu zveřejnila video, v němž mluví o svých vlastních pochybách. Zmiňuje také, že z nich plynoucí úzkosti jsou zakořeněné v každém člověku.

"Lidé zapomínají, že se všichni cítíme stejně. Ztraceně, zmateně, nejsme si jistí, proč tady vlastně jsme," říká Smithová ve videu, které Hadidová sdílela ke své zpovědi a vysvětluje, že podobné pocity zažívá každý den už několik let. "Tohle video mi dalo pocit, že v tom nejsem sama. A někdy to jediné, co potřebujete slyšet, je, že se tak necítíte jen vy. Takže můj vzkaz je ten, že v tom nejste sami," napsala Hadidová.

Svůj příspěvek uzavřela slovy, že je velmi složité být na Instagramu transparentní. "Nevím proč, ale zdá se mi čím dál těžší nezveřejňovat svou pravdu. Díky, že mě vidíte a posloucháte. Miluju vás."

