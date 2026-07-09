Jedním z nejdiskutovanějších filmů letošního jubilejního ročníku karlovarského filmového festivalu je bezpochyby dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. V něm se pochopitelně objevují i její milostné vztahy. Zpěvačka má za sebou tři nepovedená manželství, ze kterých vzešly tři děti. Z prvního svazku má dvojčata Annu a Marii a z posledního manželství má syna Theodora. V čem dnes vidí důvod krachu svých lásek?
Basiková promluvila o krachu manželství. Muži obdivovali její úspěch, pak ho neunesli
Po premiéře dokumentu o svém životě otevřela Bára Basiková další velmi osobní téma. Zpěvačka bez obalu promluvila o třech nevydařených manželstvích a přiznala, proč podle ní všechny vztahy skončily stejně. Tvrdí, že právě její úspěch byl pro partnery nakonec tím největším problémem.
Basiková má v tomhle jasno. „Určitý role a pozice a nějaká hierarchie se nedá očůrat,“ říká Basiková s tím, že její muži neunesli to, že ona byla tím, kdo domů nosil více peněz. „Pro toho chlapa to může znamenat určitou degradaci a ponížení, že na něj okolí kouká tak, že se nechá živit. Zpětně si myslím, že ty kalhoty má doma nosit ten chlap,“ zamyslela se v podcastu Agáty Hanychové.
Influencerku zajímalo, proč si zpěvačka nikdy nenašla nikoho stejně úspěšného, jako je ona sama. „Žádnýho takovýho jsem nepotkala. Vybírala jsem si jiný,“ odpověděla Basiková. „Třikrát jsem se vdala za podobný typ muže a třikrát jsem udělala tu stejnou chybu,“ prozradila Bára. „Ti muži se mnou měli stejný problém. Kuriózní je to, že to, za co mě na začátku toho vztahu obdivovali, jak jsem úspěšná, slavná, nezávislá, tak za to mě na konci toho vztahu nesnášeli. Že jsem úspěšná a soběstačná. Že když někam přijdeme, tak se všechno točí kolem mě. A oni jsou upozaděný,“ překvapila svou otevřeností.
„Ale přitom já jsem se k nim takhle absolutně nikdy nechovala. Nikdy jsem jim to nedávala najevo, protože já se zase tak moc neprožívám. Přesto těm mužům vadilo, že někdo napíše, že přijela Bára Basiková se svým partnerem a ani třeba nevěděli, jak se jmenuje,“ popsala realitu života vedle mediálně známé ženy. „Chápu, že pro ty muže, kteří nemají dost silný ego nebo nemají nějakou jistou a stabilní existenci, tak se vedle mě můžou cítit slabší,“ uznává.
V současnosti je zpěvačka bez partnera a jedním z důvodů, proč to tak je, je fakt, že mnoho mužů se jí bojí oslovit i na základě zkresleného mediálního obrazu. Bez okolků ale říká, že je ve výběru náročnější než dřív. „Čím jsem starší, tím jsem méně tolerantní k nějakým kompromisům. A říkám si, že než být se špatným chlapem, tak radši být sama. Je to lepší,“ tvrdí s tím, že jí například velmi vadí, když muž v komunikaci dělá gramatické chyby. Přesto na lásku nezanevřela a případnému vztahu by se nebránila. „Nechávám tomu volný průběh.“