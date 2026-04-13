Porozvodová bitva mezi bývalým fotbalistou Milanem Barošem a jeho exmanželkou Terezou Barošovou nabírá na obrátkách. Přestože majetkové vyrovnání i péči o děti už měli vypořádané, mladší syn Matteo se minulý rok rozhodl, že chce být ve výhradní péči svého otce, odstěhoval se k němu a s matkou měl dokonce na několik měsíců přerušit kontakt. Baroš se tak rozhodl požádat soud, aby ho dostal do péče i úředně. Před několika týdny navíc jeho bývalá manželka podala na Baroše exekuci kvůli údajnému neplacení výživného. Celá věc se nyní začíná rozplétat i na veřejnosti.
Barošova právnička vyvrací tvrzení jeho exmanželky. Zdá se, že je všechno jinak
Porozvodový spor mezi bývalým fotbalistou Milanem Barošem a jeho exmanželkou Terezou znovu nabírá na intenzitě. Do veřejné debaty nyní vstoupila i jeho advokátka Lenka Radoňová, která odmítá obvinění z neplacení výživného a tvrdí, že její klient jednal v souladu s dohodou i přáním syna. Spor tak dostává další rozměr.
Baroš se do právní bitvy rozhodl na svou stranu povolat eso v tomto oboru, Mgr. Lenku Radoňovou. A právě ta se teď veřejně postavila za svého klienta, jehož mediální obraz prý protistrana záměrně zkresluje. „Pan Baroš zcela respektoval vůli a přání svého syna a v souladu s jeho přáním podal soudu návrh na změnu úpravy péče o nezletilého,“ vysvětlila pro eXtra.cz Radoňová důvod nejnovějšího soudu. „Spekulaci paní kolegyně, že pravým důvodem pana Baroše je ,ušetřit‘, musím kategoricky odmítnout a označit ji za absurdní. Po dobu, kdy byl syn na základě svého přání v péči pouze otce, nehradil otec pouze na tohoto syna výživné k rukám matky,“ řekla Radoňová k obvinění, že Baroš neplatil to, co měl. V původní dohodě znělo, že fotbalista bude posílat 150 tisíc měsíčně. 50 tisíc na každého syna a 50 tisíc jako výživné exmanželce. V době, kdy žil mladší syn u něj, tak platil „pouze“ 100 tisíc.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Pravda o rozvodu Veroniky Freimanové: „Skončilo to mnohem drsněji než jen nevěrou,“ p
I to ale bylo dle Barošovy advokátky předem dohodnuté. „Toto řešení (neplacení výživného za mladšího syna – pozn. red.) bylo oběma rodiči stvrzeno v rámci lednové mediace, soudem nařízené za účelem dosažení dohody ve věci návrhu otce na změnu péče o syna. V rozporu s touto předběžnou dohodou rodičů matka podala na otce návrh na exekuci,“ překvapila Radoňová svými slovy, která tak vrhají zcela jiné světlo na Barošovou, jež tuto skutečnost jaksi zapomněla zmínit.
Přesto se však Baroš údajně snažil v klidu dohodnout i bez soudů. „I tak jsem v zastoupení klienta kolegyni vyzvala k uzavření dohody ve věci ještě před nařízeným soudním jednáním. Mám totiž za to, že dohoda je vždy v zájmu nezletilých dětí,“ myslí si Radoňová, která má v oboru pověst právničky, které jde pouze o blaho dětí. A vyvrací také obvinění, že by její klient měl být na svou bývalou ženu hrubý. „Z mého pohledu účelová, nepravdivá tvrzení o nevhodném chování mého klienta nebudu komentovat, pouze mohu uvést, že do dnešního dne mně nebyly doloženy jakékoliv důkazy svědčící o tom, že se mýlím,“ dodala rázně.