U Obvodního soudu pro Prahu 6 v úterý pokračovalo jednání v opatrovnické věci bývalého fotbalového reprezentanta Milana Baroše a jeho exmanželky Terezy. Spor se týká jejich dvou synů, šestnáctiletého Patrika a čtrnáctiletého Mattea. Zatímco při příchodu působil Baroš poměrně uvolněně, po zhruba hodině a půl odcházel z jednací síně viditelně rozladěný.
Baroš odcházel od soudu rozladěný. Ve sporu s exmanželkou o syny svědčil i její nový partner
Soudní spor Milana Baroše a jeho exmanželky Terezy o péči o syny pokračoval dalším jednáním. Bývalý fotbalista dorazil k soudu v dobré náladě, odcházel ale viditelně rozladěný. Vypovídat musel i současný partner jeho exmanželky Filip Neusser.
K soudu dorazil rodák z Valašského Meziříčí v nečekaně dobré náladě. Ještě před začátkem jednání si dokonce neodpustil poznámku směrem k fotografům. „Teď mě nefoťte, ať lidi neřeší, že chodím na invalidy,“ pronesl se smíchem ve chvíli, kdy si chtěl odskočit na toaletu. Protože však bylo obsazeno, zamířil nakonec o kousek dál na pánské toalety. Podobně jako jeho bývalá manželka, která čekala na dámských, zůstal mimo chodbu až do chvíle, kdy byli oba předvoláni do jednací síně.
Atmosféra po skončení jednání už ale byla znatelně jiná. Baroš vyšel ze síně jako první, na chodbě nervózně přešlapoval a něco si tiše mumlal. Na dotaz Blesku, jaké jsou jeho první dojmy, odpověděl stručně: „Děkuju, ale nechci.“ Z jeho chování bylo patrné, že se nechce pouštět do žádného komentáře. Stejně rezervovaně působil i vůči Tereze, které se zjevně snažil vyhýbat.
Svědčil i nový partner Terezy
Milan a Tereza Barošovi se rozvedli v říjnu 2024, majetkové vypořádání přitom proběhlo už o osm měsíců dříve. Bývalí manželé se tehdy dohodli na výživném i rozdělení majetku. Podle Terezy ale Baroš později přestal sjednané podmínky plnit a následně podal návrh na změnu rozsudku, který ona považuje za účelový.
Stejně jako při předchozím jednání před třemi týdny dorazil k soudu také současný partner Terezy, bývalý šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser. Původně sice neměl vypovídat jako svědek, během jednání byl však nakonec povolán. Mluvit měl především o tom, jak ze svého pohledu vnímá vztah dětí k oběma rodičům.