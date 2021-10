Streisandová má vlastní vědecký institut. Bojuje za práva žen a ochranu planety

Barbra Streisandová se rozhodla financovat vědecký institut na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. The Barbra Streisand Institute se bude zabývat tématy, které americká herečka a aktivistka považuje za podstatné.

Institut se bude věnovat čtyřem výzkumným oblastem - pravdě ve veřejné sféře, klimatické změně, intimitě a moci mezi muži a ženami a vlivu umění a kultury. Jeho cílem je "vyřešit společenské výzvy".

"Financovat institut na jedné z nejprestižnějších univerzit na světě je pro mě velkým potěšením. Bude to místo, v němž budou vědci diskutovat a hádat se o nejdůležitějších tématech dneška. Předmětem debat bude zboření skleněného stropu pro ženy (pojmem skleněný strop se označuje neviditelná bariéra, která brání ženám zejména v kariérním postupu, pozn. red.) či záchrana naší planety," uvedla v tiskovém prohlášení Streisandová.

Hollywoodská herečka v oficiálním dokumentu také uvedla, že nemůže přestat myslet na budoucnost, "na to, co čeká naše děti, planetu a společnost. Tento institut dává šanci pro slibnější a světlejší zítřky. Můj otec Emanuel Streisand působil ve vzdělávání. To je další důvod, proč je pro mě toto významný krok," řekla Streisandová.

S Kalifornskou univerzitou spolupracovala už v roce 2014, když nechala zřídit kardiovaskulární program pod názvem Barbra Streisand Women's Heart Health Program. Ženám se srdečními problémy či s rizikem onemocnění poskytuje potřebné informace a provádí výzkum za účelem zlepšení jejich zdraví.

