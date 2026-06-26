Pro Mudrovou je přitom další těhotenství malým zázrakem. V minulosti si od lékařů vyslechla, že přirozenou cestou zřejmě nikdy neotěhotní. S gynekologickými problémy se potýkala už od jednadvaceti let a za sebou má čtyři náročné zákroky. O jeden vaječník nakonec přišla úplně.
Barbora Mudrová z Ulice čeká druhé dítě. Po slovech lékařů mluví o druhém zázraku
Herečka Barbora Mudrová, kterou diváci znají především jako Áju z nekonečného seriálu Ulice, prožívá jedno z nejkrásnějších období. S manželem Martinem Proškem čekají druhé dítě a radostná novinka přišla symbolicky kolem jejich prvního výročí svatby. Doma už společně vychovávají čtyřletého syna Kristiána.
Když se jí narodil syn Kristián, brala to jako splněný sen. S manželem tehdy ani příliš nepočítali s tím, že by se jejich rodina mohla ještě rozrůst. Jenže život je překvapil podruhé. Herečka je nyní ve třetím trimestru a miminko by se mělo narodit zhruba za měsíc a půl.
Pohlaví miminka si pár nechává jako překvapení až do porodu.
Zajímavou shodou okolností je, že těhotenství neprožívá jen v soukromí, ale také před kamerou. Její seriálová postava Ája je totiž v Ulici rovněž v očekávání. Podle Mudrové za tím ale nebyl žádný velký plán tvůrců. „Že je Ája taky těhotná, je ale náhoda. Nebylo to naplánované, jednoduše to takhle přirozeně vyšlo,“ usmívá se herečka.