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Barbora Mudrová z Ulice čeká druhé dítě. Po slovech lékařů mluví o druhém zázraku

Barbora Mudrová
Barbora MudrováFoto: herminapress.cz
Barbora Mudrová
Barbora MudrováFoto: herminapress.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Barbora Mudrová, kterou diváci znají především jako Áju z nekonečného seriálu Ulice, prožívá jedno z nejkrásnějších období. S manželem Martinem Proškem čekají druhé dítě a radostná novinka přišla symbolicky kolem jejich prvního výročí svatby. Doma už společně vychovávají čtyřletého syna Kristiána.

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Pro Mudrovou je přitom další těhotenství malým zázrakem. V minulosti si od lékařů vyslechla, že přirozenou cestou zřejmě nikdy neotěhotní. S gynekologickými problémy se potýkala už od jednadvaceti let a za sebou má čtyři náročné zákroky. O jeden vaječník nakonec přišla úplně.

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Když se jí narodil syn Kristián, brala to jako splněný sen. S manželem tehdy ani příliš nepočítali s tím, že by se jejich rodina mohla ještě rozrůst. Jenže život je překvapil podruhé. Herečka je nyní ve třetím trimestru a miminko by se mělo narodit zhruba za měsíc a půl.

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Pohlaví miminka si pár nechává jako překvapení až do porodu.

Zajímavou shodou okolností je, že těhotenství neprožívá jen v soukromí, ale také před kamerou. Její seriálová postava Ája je totiž v Ulici rovněž v očekávání. Podle Mudrové za tím ale nebyl žádný velký plán tvůrců. „Že je Ája taky těhotná, je ale náhoda. Nebylo to naplánované, jednoduše to takhle přirozeně vyšlo,“ usmívá se herečka.

VIDEO: Na mém těle se už spoustu věcí podepsalo, těhotenství na mně nechalo známky. Přijala jsem to, ale není to samozřejmost, spousta žen nemá sebevědomí, říká Ewa Farna

Na mém těle se už spoustu věcí podepsalo, těhotenství na mně nechalo známky. Přijala jsem to, ale není to samozřejmost, spousta žen nemá sebevědomí. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: Instagram Barbory Mudrové, Blesk.cz

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