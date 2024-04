Barbora Mlejnková a Veronica Biasiol se rozešly. Může za to muž?

Tři roky tvořily Barbora Mlejnková a Veronica Biasiol téměř nerozlučný pár. A to i přesto, že v minulosti byla Biasiol své partnerce nevěrná. A podle všeho stojí nevěra i za definitivním koncem jejich lásky. "Jediné, co můžu říct, je, že lidi se nemění," prozradila pro Super.cz Mlejnková.

"Myslela jsem si, že je náš vztah zalitý sluncem. To bude spíš na Verče, aby řekla, co se stalo," pokračovala Mlejnková v komentování jejich rozchodu. Z okolí dvojice zaznívají hlasy, že tentokrát si Biasiol nezačala milostný poměr s další ženou, ale s účastníkem reality show Love Island Adamem Sedrem. Že to tak opravdu je, naznačila na sociálních sítích Sedrova ex partnerka.

"Mám pouze dvě zásady. 1. Nelži. 2. Nespi s mým přítelem/expřítelem za předpokladu, že jsi má kamarádka, známá. Nemyslím si, že jsem tak náročná, nebo ano?" napsala Venis Dao na sociálních sítích.

K tomu, že už netvoří s Mlejnkovou pár, se Biasiol vyjádřila na svém profilu na sociální síti. "Ano, rozešly jsme se. Naše osobnosti jsou zjevně neslučitelné a to mě vede k nutnosti jít dál vlastním směrem. Poslední tři roky byly jedny z nejintenzivnějších v mém životě, ale cítím, že jsme si předaly, co jsme měly. I přes neustálé snahy o zlepšení jsem po posledních událostech rezignovala a vztah nadobro ukončila. Prosím, žádné další spekulace proč, jak, kvůli komu nebo čemu. Jde o moje osobní rozhodnutí, naše soukromí, a především dva cizí životy. Respektujte to," uvedla influencerka a finalistka Miss Czech Republic.