Právě teď je Bára ve svém živlu. „Mám se skvěle, skvěle, skvěle. Jaro miluju,“ neskrývá nadšení z probouzející se přírody všude kolem. „Manžel včera uklidil terasu, podloubí i zahradu, takže už jsme seděli, dali jsme si kafíčko,“ popisuje chvíle pohody, které strávila se svým manželem Miroslavem Barnabášem chytáním vitaminu D ze slunečních paprsků.
Bára Štěpánová: „Přiznat se máte k vraždě, ne k plastice!“ Doma chodí nahá a na štíhlost má vlastní recept
Když potkáte Báru Štěpánovou, okamžitě vás zaplaví vlna pozitivní energie. Vypadá skvěle, ale když se jí zeptáte na recept, upřímně se rozesměje. Žádné drastické diety ani odpírání si radostí života u ní nečekejte. Její recept na vitalitu se skrývá nejen v józe a pracovní disciplíně, ale především v dostatku fyzického kontaktu, který je podle ní lékem na všechny životní chmury.
Ačkoliv jsme se potkaly na akci věnované menopauze a udržování postavy, Bára přiznává, že tyhle věci jdou tak trochu mimo ni. „Já se nijak neudržuju. To je o nastavení,“ říká herečka, jejíž péče o sebe zahrnuje pouze základní „holčičí klasiku“ – kosmetiku, manikúru a občasnou masáž.
Ale je tu jedna věc, ve které je naprosto důsledná: intenzivní jóga, které se věnuje léta. „Jóga není jako chodit do posilovny. Po ní se prostě strašně dobře cítím,“ vysvětluje s tím, že právě józe vděčí za to, že si bez problémů dá nohu za krk a v prkně vydrží bez mrknutí oka pět minut.
Zdraví jako herecká povinnost
Za jejím vitálním přístupem stojí i profesní hrdost a stará škola. „Řídím se tím, co mi kdysi řekl pan režisér Ševčík: Základní povinností herce je zdraví,“ říká rázně a vzala si to za své až do té míry, že za celý svůj profesní život nezrušila jediné představení!
Své tělo sice poslouchá, ale rozhodně nic nepřehání. „Dokud to funguje, tak to funguje. Nechci se nechat znejišťovat a hledat nemoci, které by se určitě objevily a které by mě jen ochromily,“ dodává k tématu stárnutí.
Klíč k životní spokojenosti a kráse je ale podle Báry zejména ve fyzické blízkosti. „Je důležité, že mám vedle sebe muže, kterému se líbím. Fyzický kontakt je strašně důležitý. Máme ho denně a hodně,“ svěřuje se s tím, že u žen, které žijí samy, podle ní tělu něco podstatného chybí.
Škvarky, pivo a nahota
Má to štěstí, že nikdy neřešila diety ani nárazové hubnutí do plavek. Chce se prostě cítit dobře a líbit se svému muži celoročně. „Doma chodím nahá a nechci mít břicho. Chci, aby můj muž řekl: Jé, ty jsi krásná,“ vysvětluje herečka, která jí vše, na co má chuť. „Dám si prosecco, dám si pivo, dám si klobásu nebo škvarky,“ vypočítává s úsměvem. Její filozofie je totiž prostá a hodná následování: věci dělané s chutí a radostí tělu neškodí.
Estetická medicína a společenský tlak
Stejně přímočarý vztah má i k estetickým zákrokům, ovšem s jednou velkou výhradou. „Všechno jde dopředu, i medicína. Pokud to někomu udělá radost na psychiku, tak proč ne? Určitě bych do toho šla,“ připouští. Co ji ale vytáčí, je společenský tlak na „přiznávání“. „Proč se to má jako přiznávat? Přiznat se máte, když někoho zabijete nebo něco ukradnete nebo když jste zmetek, co ubližuje lidem. Ale estetický zákrok? To přece není o přiznání, to je soukromá věc,“ ohrazuje se.
Hranice intimity
Bára si úzkostlivě střeží své soukromí a nenechá se strhnout vlnou sdílení všeho se všemi. „Mám tu hranici intimity postavenou hodně nízko. Kdo chce mluvit o menopauze nebo říkat, kdy menstruuje, ať to dělá. Žijeme v době, kdy se o tom mluví, klidně ať někdo říká, že má průjem. Ale já tu potřebu svěřovat se veřejnosti prostě nemám,“ uzavírá téma.
Raději svou energii investuje do práce, která ji naplňuje. Léto pro ni bude ve znamení hudby a divadla. „Zpívání je moje velká radost. Čeká mě koncert k poctě Petra Hapky, vystoupení s pianistou Petrem Hostinským, letní scéna Ungeltu a samozřejmě Strašidlo cantervillské na zámcích,“ vypočítává s jiskrou v oku. „Musím říct, že jsem vlastně docela spokojená,“ dodává na závěr.
VIDEO: Babiš se chová odporně, s dětmi se fotil už Hitler a Stalin, dělají to diktátoři, říká Štěpánová
