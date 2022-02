Herečka Bára Jánová je po půl roce opět bez partnera

Dvaatřicetiletá herečka Bára Jánová jen před pár dny přiletěla z Dominikánské republiky, kde se účastnila televizní reality show Survivor. Po vyřazení a návratu domů navíc skončil její vztah s o dva roky mladším hereckým kolegou Ladislavem Ondřejem. Jejich láska tak trvala pouze půl roku.



O tom, že je jejich vztahu konec, se spekulovalo ještě předtím, než herečka na soutěž odjela. Nyní rozchod potvrdil i sám Ondřej. "Ano, rozešli jsme se, to můžu potvrdit," řekl herec Aha!

Přestože se jejich cesty rozdělily, herci by se měli potkávat dál. Jak Jánová minulý rok prozradila na svém profilu na Instagramu, čeká je společná práce na filmu režiséra Tomáše Magnuska. "Pracovat budeme na velmi silném příběhu, který mě chytl za srdce i duši a uděláme maximum, abychom vám ho skrze stříbrné plátno předali co nejvěrohodněji a s pokorou, jakou si zaslouží. Více informací se dozvíte na počátku roku 2022. Jsem moc vděčná za tuhle příležitost a těším se, jak s vámi budu své zážitky sdílet. A navíc, zahrajeme si spolu s Láďou Ondřejem, to je úžasný bonus navíc," napsala na konci listopadu.

Jánová, které velkou popularitu přinesla role v seriálu Slunečná, tvořila pár s Ondřejem, známým hlavně ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, od července minulého roku. Oba dva spojovala kromě jiného velká vášeň pro cestování. Ondřej dokonce spoluvlastní firmu, která staví a spravuje nemovitosti na exotickém ostrově Bali.