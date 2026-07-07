Jedním z nejočekávanějších momentů karlovarského filmového festivalu bylo uvedení časosběrného dokumentu režisérky Heleny Třeštíkové o životě zpěvačky Báry Basikové. Snímek se dočkal několikaminutového potlesku ve stoje. Kromě samotného filmu zaujal návštěvníky i doprovod, se kterým Basikové na uvedení přišla. Mužem po jejím boku byl její, téměř dospělý syn Theodor Polák.
Bára Basiková ve Varech zářila po boku syna: Už je z něj pořádný fešák
Bára Basiková prožila ve Varech mimořádně emotivní večer. Na premiéru dokumentu mapujícího její život nepřišla sama – jako největší opora ji doprovodil její téměř dospělý syn. Slavná zpěvačka tak po dlouhé době ukázala veřejnosti i kus svého soukromí a bylo vidět, že je na svého potomka náležitě pyšná.
Jedním z nejočekávanějších momentů karlovarského filmového festivalu bylo uvedení časosběrného dokumentu režisérky Heleny Třeštíkové o životě zpěvačky Báry Basikové. Snímek se dočkal několikaminutového potlesku ve stoje. Kromě samotného filmu zaujal návštěvníky i doprovod, se kterým Basikové na uvedení přišla. Mužem po jejím boku byl její, téměř dospělý syn Theodor Polák.
Basiková totiž svého nejmladšího potomka příliš často neukazuje. Theodor ještě studuje a podle maminky není zrovna akademický typ. „Je průměrný, je to trochu nepřítel vzdělání, ale v rámci možností. Hlavně mě těší, že je dobrý člověk, že k lidem je slušný, pokorný a skromný, a to je pro mě důležitější, než jaký je student,“ nechala se minulý rok slyšet Basiková.
Zpěvačka je především ráda, že ze syna roste slušný člověk a že i období puberty zvládli bez větších problémů. „Ta už mu pomalu končí. A byla v pohodě, stejně jako to měly moje dcery. My jsme neměli žádné zásadní konflikty, já jsem spíš kamarád než autoritativní rodič a vždycky to bylo na pohodu,“ prozradila pro eXtra.cz. Klid doma jim nikdy nenarušovaly ani spory ohledně výchovy. „S mým třetím mužem máme střídavou péči a funguje to naprosto perfektně. Jsme schopni se domluvit na všem a vždy myslíme na syna. To by si měli uvědomit všichni rodiče, a ne si dělat naschvály,“ svěřila se Super.cz.
A i když je to pro ni těžké, plánuje se poměrně brzy se svým nejmladším dítětem rozloučit a vyslat ho do světa. „Theodorovi bude osmnáct za rok, maturovat bude ovšem až ve dvaceti a počítám, že v těch dvaceti se rozloučíme. Byla bych ráda, kdyby šel do světa, nasbíral zkušenosti, zdokonalil si jazyky a něco se naučil. Tak to má být,“ je přesvědčená Basiková. „Synové, kteří žijí se svými matkami dávno po dvacátém roce svého života… Nechci nikomu radit, ale myslím si, že to je naprosto špatně, jak pro maminku, tak pro toho syna,“ říká. „A když někdy vidím, jak třeba někteří rodiče žijí se svými dětmi třeba ještě ve 30 letech, tak si myslím, že to není správné, že to škodí oběma stranám,“ řekla pro Žena.cz.