Zpěvačka Bára Basiková je maminkou tří dospělých dětí. A v poslední době je čím dál častější, že i plnoleté děti dlouho zůstávají pod střechou svých rodičů. To však není její případ a velmi dbá na to, aby její potomci vylétli z hnízda co nejdříve. Ne však proto, že by je nemilovala, právě naopak.
Bára Basiková se rozhodla vystěhovat nejmladšího syna z domu
Zpěvačka Bára Basiková má v otázce výchovy jasno. Své děti od malička vedla k samostatnosti a je přesvědčená, že kolem dvacátého roku by měly opustit rodné hnízdo. Stejný plán má i s nejmladším synem Theodorem. Život třicátníků u rodičů podle ní totiž neprospívá ani dětem, ani jejich maminkám.
„Myslím si, že je úkol a úděl všech rodičů vychovat děti tak, aby byly v plnoletosti schopny stát na vlastních nohou, byly soběstačné a nezávislé,“ naznačila své výchovné cíle a metody pro Prima ŽENY. „Zažila jsem to u svých dcer. Když ve dvaceti letech odešly, bylo to pro mě moc těžké. Měla jsem ale v té době tříletého syna, takže ten mě zachránil,“ rozpovídala se o tom, že odchod dvou dětí z domova už má za sebou. Její dcery, dvojčata Anna a Marie, už mají každá dávno svojí domácnost.
„Já jsem je k tomu od malička vedla, takže jsem na ně byla pyšná, když ve 20 letech se rozhodly odejít z domova, osamostatnit se a žít prostě už samy, beze mě. A samozřejmě bylo mi smutno, ale říkala jsem si, že to je tak správně a že vlastně to je cíl každého rodiče, vychovat to dítě tak, aby jednou bylo samostatné. A myslím si, že ten 20. rok je tak akorát,“ popsala zpěvačka před rokem pro žena.cz. A vystrčit z domova má v plánu i nejmladšího potomka.
„Theodorovi bude osmnáct za rok, maturovat bude ovšem až ve dvaceti a počítám, že v těch dvaceti se rozloučíme. Byla bych ráda, kdyby šel do světa, nasbíral zkušenosti, zdokonalil si jazyky a něco se naučil. Tak to má být,“ je přesvědčená Basiková. „Synové, kteří žijí se svými matkami dávno po dvacátém roce svého života… Nechci nikomu radit, ale myslím si, že to je naprosto špatně, jak pro maminku, tak pro toho syna,“ říká. „A když někdy vidím, jak třeba někteří rodiče žijí se svými dětmi třeba ještě ve 30 letech, tak si myslím, že to není správné, že to škodí oběma stranám,“ stojí si pevně za svým názorem.