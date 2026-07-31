Zpěvačka Bára Basiková prožívá jedno z nejšťastnějších období v životě. Důvodem je akt, že se její rodina rozrostla o další miminko. Tentokrát se z Basikové stala babička. Na tuto roli se už delší dobu nesmírně těšila. „Až budu mít svoje vnouče, bude to bomba,“ rozplývala se minulý rok. A její přání je už nějakou dobu skutečností.
Bára Basiková se raduje z miminka. "Je to zodpovědnost," říká zpěvačka
Po letech péče o vlastní děti si Bára Basiková užívá úplně jiný druh radosti. Zpěvačka se nemůže nabažit své malé vnučky, kterou podle svých slov pravidelně hlídá už od narození. Přiznala ale také, že babičkovská role s sebou přináší zodpovědnost, jakou si dříve vůbec neuvědomovala.
Svou vnučku hlídá ráda a pravidelně. „Hlídám ji od miminka. Jsem ráda, že mi Anička, její maminka, důvěřuje, ovšem je to velká zodpovědnost. Je to úplně jiné, než když jsem měla vlastní děti. Ke svému miminku přistupujete samozřejmě a s jistotou. Ale tady máte mnohonásobnou zodpovědnost, protože cokoli nastane, neřešíte to vy, ale bude to muset řešit vaše dcera,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Marianne.
Basiková podle svých slov nemlže být spokojenější. „Samozřejmě je to krásné, včetně toho, že mám holčičku na pomazlení a pak ji zase odevzdám. Přes noc jsem ji ještě neměla, ale přes den mnohokrát. Je strašně hodná, jako bývala Anička,“ svěřila Basiková, která je maminkou dospělých dvojčat Anna a Marie a také dospívajícího syna Theodora.
Jako babička bude holčičku jistě rozmazlovat. Ani v roli maminky nebyl nikdy přísná. „Já jsem ta kamarádka, dělala jsem to tak i se svými dcerami a u Theodora jsem také spíš kamarádka, protože já jsem od povahy mírný člověk. Nemám ráda nějaké konflikty nebo dokonce hádky. Nikdy jsem na své děti nekřičela, natož abych je uhodila. Jsem zastáncem dialogu, vysvětlování, pohody a hlavně podpory. Ať by provedly cokoli, vždycky je ochráním a pomůžu jim,“ prohlásila minulý rok Basiková.
Zároveň ale zdůraznila, že své děti vždy vedla k odpovědnosti. „Samozřejmě jsem je vedla i k vlastní zodpovědnosti. Ne že jim budu celý život stát za zadkem a prošlapávat jim cestičku, to v žádném případě. Ale být jim nablízku a pomáhat, když to potřebují,“ vysvětlila. Její přístup k výchově tak kombinuje důvěru, podporu a samostatnost, díky čemuž si s dětmi vytvořila pevný vztah plný respektu.