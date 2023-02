"Bála jsem se jít i nakoupit," popsala herečka Bára Jánová své psychické problémy

Herečku Báru Jánovou znají diváci především ze seriálů Slunečná, Modrý kód nebo Specialisté. Zapamatovatelná je i díky své ultraštíhlé postavě. A právě ta pro ni byla v minulosti zdrojem utrpení.

"S body shamingem se setkávám odmalička, už od základky. Chtěla jsem vždycky jen vypadat jako normální holka. Možná by mi stačilo pár kilo navíc. Prostě přibrat, abych zapadla v davu, nevyčnívala a pořád to neposlouchala, že jsem jak tyčka a že bych se mohla převlékat za párátkem," popisuje herečka v novém dílu pořadu 13. komnata. "V pubertě pak přibyly dotazy, jestli nemám anorexii nebo bulimii a poznámky, že mě brzy odfoukne vítr, že jsem vychrtlina, ať se pořádně najím a podobně. Vážila jsem 49 kilo," vzpomíná Jánová s tím, že ji podobné chování začalo omezovat v běžném životě.

"Mělo to na mě čím dál více negativní vliv. Nechtěla jsem pak už ani chodit do školy a obecně mezi lidi, abych se vyhnula nepříjemným narážkám. Bála jsem se jít i nakoupit nebo na nádraží. Vždycky jsem se psychicky připravovala celý den, jak na mě všichni budou koukat a myslet si, že jsem třeba nemocná. Mamka se mnou prožila spoustu probrečených nocí i dní. Prosila jsem ji, aby mě dala do nějakého tábora, kde mě vykrmí," dodala herečka s tím, že nakonec musela vyhledat pomoc odborníka.

Za svoji zkušenost se nestydí a je odhodlaná o tématu mluvit. Je totiž přesvědčená, že zejména v době, kdy mladí lidé tráví velkou část času na sociálních sítích, kde se neustále porovnávají s ostatními, je potřeba na toto nebezpečí upozorňovat.