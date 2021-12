Bál se nemocnic a nechtěl umírat nedůstojně. Vlastimil Brodský by oslavil 101 let

Vlastimil Brodský dobrovolně ukončil svůj život 20. dubna 2002. Zastřelil se ve své milované chalupě ve Slunečné na Českolipsku. O několik měsíců později jeho syn Marek a dcera Tereza v rozhovoru pro iDnes.cz uvedli, že důvody, proč spáchal sebevraždu, jsou podle nich dva: "Za prvé to byl člověk, který svůj život prožil velmi elegantně, a hrozně se obával neelegantního finále. Nechtěl být ani blízkými, natož médii přistižen v situaci pro něj nedůstojné. Zažil to u některých svých kolegů a vyvolávalo to v něm strašlivou hrůzu. No, a navíc se bál i špitálů."

Jeden z nejobsazovanějších českých herců by 15. listopadu oslavil 101 let. Jaký měl život? Podívejte se do galerie.